Willian Arão e Luan Peres evoluem e pode reforçar Santos

O Santos pode ganhar dois reforços para o jogo contra o Vasco, domingo (17), às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Afinal, o zagueiro Luan Peres e o volante Willian Arão evoluíram na recuperação e podem ficar à disposição para a próxima partida.

A dupla participou de parte do treino deste sexta-feira (15), na Vila Belmiro. Contudo, a presença dependerá do desempenho no treino deste sábado (16). Luan Peres e Willian Arão estão sendo avaliados diariamente. O Santos, inclusive, trata o caso com cautela para evitar um novo problema físico.

Luan Peres se recupera de um edema no pé esquerdo. Já Willian Arão, por sua vez, sofreu um edema muscular na panturrilha direita, que o tirou das últimas quatro partidas do Brasileirão. O volante, aliás, chegou nesta janela de transferências para reforçar o Santos na sequência da temporada.

O Santos chega para enfrentar o Vasco embalado por duas vitórias seguidas, além de três jogos de invencibilidade. O Peixe ocupa o 14º lugar com 21 pontos e conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Contudo, ainda está ameaçado. A sequência, no entanto, deu tranquilidade para o técnico Cleber Xavier e amenizou a crise.