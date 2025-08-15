Corinthians vence Bahia e avança às quartas do Brasileiro feminino

O Corinthians, atual pentacampeão do Brasileirão Feminino e dono de seis titulos da competição, confirmou o seu favoritismo na noite desta sexta-feira, 15/8. Afinal, diante do Bahia, pela volta das quartas de final, venceu por 2 a 0, com dois golaços. Um de Érika no primeiro tempo e outro de Duda Sampaio nos acréscimos da etapa final. O jogo foi no Pacaembu, que recebeu pouco mais de 1300 torcedores. Como também havia vencido na ida, no Nordeste, por 2 a 1, as Brabas avançam à semifinal da competição.

Corinthians na frente com golaço de Érika

O Corinthians foi superior no primeiro tempo, quase marcando quando Johnson roubou a bola de Suellen na entrada da área e chutou na trave. Apesar de o Bahia conseguir equilibrar o jogo, como fez na ida (quando perdeu com um gol nos acréscimos), as Brabas saíram na frente aos 31. Após cruzamento da direita, Gabi Zanotti dominou e rolou para um belo chute da veterana Érika de fora da área. 1 a 0, placar do primeiro tempo.

Brabas ampliam no segundo tempo

O Bahia não deixou de buscar o empate. Mas o Corinthians, bem postado na defesa, evitou o perigo. Contudo, estava mal no setor ofensivo. Com isso, o técnico

Lucas Piccinato fez logo uma troca tripla, com Juliete Duda Sampaio e Andressa Alves como municadoraspara Jhonson, Jaque e Gabi Zanotti. O time retomou s rédeas do jogo, mas sem sucesso nos arremates até os acréscimos, quando Duda Sampaio mandou uma bomba de fora da área, pela esquerda, para ampliar e fechar o placar em 2 a 0. Corinthians com a vaga na semifinal.

Afinal, qual a rival das corintianas na semifinal?

Agora, as corintianas esperam o vencedor do confronto entre São Paulo e Ferroviária para saber quem será o rival na semifinal. Na ida, empate em 0 a 0. A volta será neste sábado, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

Brasileirão feminino (Quartas de final/Volta)

Sexta-feira(15/8)

Corinthians 2×0 Bahia (na ida, Corinthians 2 a 1)

Sábado (16/8)

16h – São Paulo x Ferroviária (na ida, 0 a 0)

Domingo (17/8)

10h30- Palmeiras x Flamengo (na ida, Flamengo 3 a 2)

10h30 – Cruzeiro x Bragantino (na ida, 0 a 0)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook