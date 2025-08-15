Neymar entra na pré-lista de convocados da Seleção

Neymar pode receber uma oportunidade na Seleção Brasileira na reta final das Eliminatórias. Afinal, o craque do Santos entrou na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, de acordo com o “Diário do Peixe”. O retorno do camisa 10 é a principal expectativa da convocação, que deve ocorrer no dia 25.

Membros da comissão técnica da Seleção Brasileira estiveram no Morumbis, no último dia 4, para acompanhar a partida entre Santos e Juventude, pela 18ª rodada. Na ocasião, Neymar marcou dois gols e comandou a vitória do Peixe por 3 a 1. O camisa 10 vem de uma sequência de seis jogos atuando os 90 minutos e está recuperado dos problemas físicos.

A última vez que Neymar atuou pela Seleção Brasileira ocorreu em 17 de outubro de 2023. Na ocasião, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo, e ficou afastado dos gramados por mais de um ano. No início deste ano, o craque chegou a ser convocado, contudo, sofreu uma lesão muscular e ficou fora da lista.

Em terceiro lugar nas Eliminatórias, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, segue sendo o único país com presença em todas as edições do Mundial. A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9, às 20h30, pela última rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.