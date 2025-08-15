Fluminense encaminha contratação de Igor Rabello

O Fluminense encaminhou a contratação de Igor Rabello. O zagueiro, de 30 anos, chegou a um acordo com o Atlético pela rescisão e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (18) para realizar exames médicos e assinar contrato, de acordo com informações do “ge”. Portanto, ele chegará sem custos.

Igor Rabello tinha contrato com o Atlético até o fim deste ano. Contudo, estava fora dos planos. Dessa forma, a diretoria do clube mineiro não dificultou a saída. Além do Fluminense, São Paulo e Fortaleza também demonstraram interesse. Porém, o desejo do jogador em retornar para o Rio de Janeiro pesou a favor.

Revelado pelo Botafogo em 2016, Igor Rabello chegou a passar pela categoria de base do Fluminense quando mais novo. Contudo, ainda na base foi para o Glorioso, onde se tornou profissional. Por lá, foram 110 jogos e sete gols. Em 2019, acertou com o Atlético, onde disputou 220 partidas e marcou oito gols, além de conquistar títulos como Brasileirão e Copa do Brasil de 2021.

A contratação de Igor Rabello não impede do Fluminense buscar mais um zagueiro no mercado. Afinal, apesar do reforço, o defensor não pode atuar na Copa do Brasil e Sul-Americana por ter defendido o Atlético. O jogador chega como peça de reposição em um setor que conta com nomes como Thiago Silva, Freytes, Ignácio e Manoel.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.