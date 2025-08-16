Santos recusa proposta do Flamengo por Gabriel Brazão

O Santos recusou uma proposta do Flamengo por Gabriel Brazão. O Rubro-Negro ofereceu 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos, mas o Peixe considerou o valor abaixo do esperado e rejeitou a oferta.

Apesar de ter recusado a proposta, o Santos não fechou as portas e aguarda uma nova oferta. Segundo o portal “UOL”, o Peixe espera pelo menos o dobro do que o Flamengo ofereceu para iniciar a negociação.

O Flamengo busca a contratação de um novo goleiro para reposição de Rossi. Afinal, o reserva Matheus Cunha assinou pré-contrato com o Cruzeiro e deixará o clube em janeiro de 2026. Portanto, Gabriel Brazão chegaria para ocupar essa vaga.

Revelado pelo Cruzeiro, Gabriel Brazão não chegou a atuar por lá como profissional. Entre 2019 e 2024, o goleiro passou por clubes do futebol espanhol e italiano, como a Inter de Milão. No ano passado, acertou com o Santos, onde disputou 58 jogos.

