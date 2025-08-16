Santos x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O returno do Brasileirão está aí e já com promessa de jogão. Afinal, neste domingo (17/8), o Santos recebe o Vasco no Morumbis, às 16h (de Brasília), em jogo que marca apenas o segundo confronto entre os craques Neymar e Philippe Coutinho, ídolos da geração. Eles só jogaram contra uma vez: em 2020, na final da Liga dos Campeões em que o Bayern (de Coutinho) venceu o PSG (de Neymar) por 1 a 0.

Representará também a primeira vez que os camisas 10 de seus respectivos times dividem o palco desde 2022. A última vez foi em amistoso da Seleção Brasileira, quando a Amarelinha fez 5 a 1 na Coreia do Sul, em maio. Ambos marcaram na ocasião, aliás. Saibamos, então, como chegam os históricos rivais para este jogo da 20ª rodada.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Santos

Vivendo seu melhor momento no campeonato, o Santos conquistou sua segunda vitória seguida no último domingo (10/8) ao superar o Cruzeiro, em pleno Mineirão, de virada, por 2 a 1. No jogo anterior, fez 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbis, estádio que novamente sedia um jogo do Alvinegro da Vila, agora contra o Vasco. O time do técnico Cleber Xavier é o 14º colocado do Brasileiro, com 21 pontos em 18 jogos. Assim, a equipe busca um terceiro triunfo consecutivo para começar a olhar para a parte de cima da tabela.

Contudo, para o confronto no Morumbis, Cleber Xavier ainda não deve contar com João Basso e Willian Arão. O primeiro se recupera de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, e o segundo, de um edema muscular na região da panturrilha direita. Ambos já estão em transição, mas não garantidos para o duelo. Por outro lado, o zagueiro Luan Peres está recuperado de um problema no pé e pode ser novidade entres os relacionados.

Como chega o Vasco

O Vasco, por sua vez, segue em momento delicado na temporada, surgindo na 17ª posição, com 16 pontos. Apesar de avançar contra o CSA pela Copa do Brasil, o time voltou a decepcionar a torcida ao ficar no 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, no último domingo. Assim, a equipe chegou aos cinco jogos sem saber o que é vencer pelo Brasileirão.

Sua última vitória, aliás, foi exatamente no palco do jogo deste domingo: no Morumbis. Foi contra o São Paulo, por 3 a 1, no último compromisso das equipes antes da paralisação do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes. Na ocasião, o Cruz-Maltino teve excelente exibição. Desde então, porém, não venceu mais pelo torneio.

Para encarar o Peixe, o técnico Fernando Diniz volta a contar com Lucas Piton, que cumpriu suspensão contra o Galo, mas não terá o artilheiro Vegetti, suspenso pelo terceiro amarelo. Dessa forma, como o capitão não tem substituto direto, a tendência é que o treinador promova David ou Rayan para o comando de ataque. Caso Rayan seja o escolhido, Puma Rodríguez poderia surgir na ponta direita, posição em que a joia prioritariamente atua.

Ainda há a chance de Hugo Moura atuar na zaga, já que o titular João Victor já até viajou a Rússia para acertar com o CSKA. Por ser titular no meio-campo, Diniz teria de optar por um volante para atuar ao lado de Tchê Tchê caso Moura jogue na zaga. Mauricio Lemos é a outra opção para a defesa.

SANTOS x VASCO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 17/08/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser). Técnico: Cleber Xavier.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos (Hugo Moura), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; David (Puma Rodríguez). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

