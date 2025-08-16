Espanyol x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações

Depois de decepcionar na reta final da última temporada e no Mundial de Clubes, o Atlético de Madrid começa a sua caminhada nesta nova temporada de La Liga. Na tarde deste domingo (17), os Colchoneros visitam o Espanyol, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O Atleti chegou a brigar pelo título na última temporada, mas acabou perdendo rendimento e terminou na terceira colocação, com 20 pontos de diferença para o campeão Barcelona. Por outro lado, os catalães brigaram contra o rebaixamento e terminaram na 14ª colocação, com 42 pontos, dois à frente do Leganés, que foi rebaixado.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal X Sports, na TV aberta, e pelo serviço de streaming Star+.

Como chega o Espanyol

Depois de uma temporada complicada, os Perequitos tentam buscar um novo rumo nesta temporada. A grande novidade está fora de campo. Um grupo que tem o ex-jogador da NFL, J.J. Watt, que também administra o Burnley, comprou o clube. Na pré-temporada, os catalães não perderam nenhuma partida. O Espanyol venceu Wolfsburg, Southampton, Perelada e Union Berlin, e empatou com Newcastle e Girona. A última, marcou o único revés da equipe, que perdeu a Copa da Catalunha nos pênaltis.

Como chega o Atlético

Em busca de uma temporada melhor, o Atleti começa La Liga com novidades dentro de campo. Simeone já deve contar com Hancko, Ruggeri, Baena e Almada, reforços que chegaram neste verão, para a estreia na competição. Na pré-temporada, o Atlético entrou em campo duas vezes, com uma derrota contra o Porto e uma vitória para cima do Newcastle.

ESPANYOL X ATLÉTICO DE MADRID

Campeonato Espanhol – 1ª rodada

Data e horário: 17/8/xxx (domingo), às 16h30 (de Brasília)

Local: RCDE Stadium, Barcelona (Espanha)

ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Rubio, Cabrera e Romero; Sánchez, Expósito, Lozano e Roca; Fernández e Puado. Técnico: Manolo González.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Koke, Gallagher, Simeone, Baena e Almada; Julian Álvarez Técnico: Diego Simeone.

