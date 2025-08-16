Nantes x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual tetracampeão, o PSG dará o pontapé inicial na busca pelo inédito penta da Ligue 1 neste domingo (17/8). Será quando enfrenta o Nantes, no Stade de la Beaujoire, às 15h45 (de Brasília), pela rodada inaugural do Campeonato Francês. Apesar do vice-mundial para o Chelsea, em julho, o Paris chega motivado após conquistar a Supercopa da Europa sobre o Tottenham (ING) na última quarta-feira (13/8), enquanto o Nantes – que estreia seu treinador – busca encerrar um longo jejum contra os parisienses.
Como chega o Nantes
O Nantes decepcionou seu torcedor na última temporada ficando apenas na 13ª colocação da Ligue 1. Assim, ao contratar o técnico Luís Castro (ex-Dunquerque), os Canários buscam voltar a encerrar a competição na metade de cima da tabela, o que não ocorre desde 2021/22.
O português, aliás, não conta com desfalques para o confronto. A missão, porém, será dura, já que o Nantes não vence o PSG há sete partidas. A última vitória foi em fevereiro de 2022, quando Neymar ainda atuava no Paris. O craque anotou o gol na derrota por 3 a 1 e ainda perdeu um pênalti.
Como chega o PSG
Grande “bicho-papão” da França, o PSG já é o maior campeão do país, com 13 conquistas da Ligue 1. No entanto, algo ainda inédito na história do clube é um pentacampeonato. Afinal, a equipe da capital já conquistou dois tetras e um tri, mas jamais venceu cinco vezes seguidas, algo que pode ocorrer na atual temporada.
E se o time encantou o mundo ao conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez em 2024/25, o PSG acabou sucumbindo na final do Mundial e perdeu para o Chelsea. Porém, na última quarta, voltou a erguer um troféu: perdia por 2 a 0 para o Tottenham na final da Supercopa da Europa, mas, guerreiro, conseguiu empatar e vencer nos pênaltis, começando com o pé direito a temporada 25/26.
Para este jogo, Luis Enrique não contará com dois titulares habituais. Afinal, Gigi Donnarumma está de saída (possivelmente para o Manchester City) e sequer atuou contra os ingleses. O volante João Neves, por sua vez, cumpre suspensão e fica fora da partida contra o Nantes. A tendência, assim, é a entrada de Zaïre-Emery na equipe titular.
NANTES x PSG
Ligue 1 2025/26 – 1ª rodada
Data-Hora: 17/8/2025, domingo, 15h45 (de Brasília)
Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA)
NANTES: Anthony Lopes; Amian, Awaziem, Tati e Cozza; Leroux, Coquelin e Lepenant; Abline, Guirassy e Mohamed. Técnico: Luís Castro
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e Zaïre-Emery; Doué, Kvaratskhelia e Dembelé. Técnico: Luis Enrique
Árbitro: Benoît Bastien (FRA)
Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA)
VAR: Eric Wattellier (FRA)
Onde assistir: CazéTV e Disney+ Premium
