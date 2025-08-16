Milan x Bari: onde assistir, escalações e arbitragem

A estreia oficial da temporada 2025/26 para o Milan será neste domingo (17/8), contra o Bari, pela Copa da Itália, no San Siro. Atual vice-campeão, os Rossoneri chegam com expectativa pela apresentação de seus reforços, além da reestreia de Massimiliano Allegri, de volta após 11 anos fora. A bola rola às 16h15 (de Brasília) em jogo que vale pela segunda fase da competição – ambos entram nesta altura. Lembrando, é claro, que trata-se de jogo único: perdeu, está fora. Quem avançar pega o Lecce, que eliminou Juve Stabia (2 a 0), na última sexta (15/8).

Como chega o Milan

Após uma temporada de altos e baixos em 2024/25, o Milan chega bem renovado para 25/26. Afinal, a equipe encerrou o jejum de títulos ao levantar a Supercopa da Itália. Porém, ficou apenas em oitavo na Serie A, além de angariar também o doloroso vice da própria Copa da Itália ao perder a final por 1 a 0 para o Bologna.

Assim, o técnico português Sérgio Conceição deixou os Rossoneri, com o clube anunciando – no fim de maio – o retorno de Massimiliano Allegri após 11 temporadas. Entre outras novidades além da chegada do italiano, estão algumas contratações para reforçar o elenco. Destaque maior para o craque Modric, que deixou o Real Madrid após 13 temporadas. Ele, aliás, deve começar jogando, realizando sua estreia oficial. A imprensa italiana, porém, não crava a provável escalação milanista.

Outro que pode estar entre os 11 iniciais é o zagueiro De Winter, ex-Genoa. O volante Samuele Ricci, contratado por 23 milhões de euros junto ao Empoli, também é esperado como titular. Já o meia Ardon Jashari, no entanto, deve iniciar no banco de reservas.

Como chega o Bari

Fora da Serie A desde 2010/11, o Bari vive uma difícil sina. Vai para sua quarta temporada seguida na Segundona da Itália após passar até mesmo na Série D (2018/19). Dessa forma, chega como franco atirador para o jogo em Milão, com direito a estreia do técnico Fábio Caserta. O último confronto contra o Milan, aliás, foi em amistoso em 2015, com derrota por 1 a 0.

Antes, em 2011, as equipes protagonizaram, assim, sua última partida oficial entre si. Foi pela Série 10/11, com empate por 1 a 1 no mesmo San Siro. Tal temporada representa, aliás, o penúltimo título italiano do Milan. Agora, os times voltam a se enfrentar pela Copa da Itália, a exemplo do que ocorreu na partida anterior ao citado empate. Foi também em 2011, desta vez com vitória milanista por 3 a 0.

MILAN x BARI

Copa da Itália 2025/26 – Segunda fase (jogo único)

Data-Hora: 17/8/2025, domingo, 16h15 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

MILAN: Maignan; De Winter, Tomori e Gabbia (Pavlovic); Musah, Modric, Ricci (Saelemaekers) e Fofana (Jashari); Pulisic, Loftus-Cheek (Gimenez) e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri

BARI: Cerofolini; Nikolaou, Vicari e Pucino; Braunoder, Bellomo, Pagano e Tripaldelli; Pereiro, Sibilli; Gytkjaer. Técnico: Fábio Caserta

Árbitro: Alberto Ruben Arena (ITA)

Assistentes: Domenico Fontemurato (ITA) e Federico Votta (ITA)

VAR: Lorenzo Maggioni (ITA)

Onde assistir: SportyNet

