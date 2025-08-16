Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Palmeiras. Clássico com muita rivalidade, mas um pouco esvaziado pelo calendário. Neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, Glorioso e Verdão se enfrentam naquele horário ingrato: 20h30 (de Brasília), péssimo para o torcedor que terá de acordar cedo no dia seguinte para trabalhar ou levar os filhos no colégio. Glorioso e Verdão entrarão em campo pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A Amazon Prime Video (streaming) tem a exclusividade do embate.

Como chega o Botafogo?

Com a cabeça da LDU, time que venceu por 1 a 0, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Glorioso vive um desespero na zaga. Afinal, Pantaleão está fora dos próximos jogos, David Ricardo sentiu dores insuportáveis na coxa direita e Bastos só volta no fim do ano. Barboza é o único jogador de origem da posição à disposição do técnico Davide Ancelotti. Marçal, lateral-esquerdo, pode jogar ali e reduzir os danos. Mas, aos 36 anos, ele ainda é uma incógnita para uma sequência de partidas.

Ainda na defesa, Telles, que sempre sai no segundo tempo, não tem mais reservas para ganhar um descanso, pois Cuiabano está lesionado e Marçal vai jogar na zaga. Mais uma dor de cabeça que Ancelottinho terá de resolver.

Além dos desfalques, o Botafogo deve ir a campo com um time misto, visando o encontro contra a LDU, na próxima quinta-feira, em Quito, pela Libertadores. No Brasileirão, o Mais Tradicional ocupa a quinta colocação, com 29 pontos.

Como chega o Palmeiras?

Ao contrário do Botafogo, o Palmeiras tem uma senhora vantagem na Libertadores: 4 a 0 sobre o Universitario, em Lima, no Peru. Ou seja, joga em casa, no Allianz Parque, com a classificação para as quartas de final na mão. Assim, o Verdão pode visitar o Botafogo, no Rio de Janeiro, com todas as atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro, torneio onde ocupa a terceira colocação, com 36 pontos, quatro atrás do ponteiro Flamengo, mas com um compromisso a menos em relação aos cariocas.

Sobre as opções do técnico Abel Ferreira, duas dúvidas. Nesta sexta (15), o zagueiro Fuchs (zagueiro), recuperado de edema na coxa esquerda, treinou sem limitações. Mas ainda não está 100%, assim como o atacante Bruno Rodrigues, em processo de transição. Já Veiga e Paulinho, lesionados, fizeram, então, tratamento no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance da Academia de Futebol.

BOTAFOGO X PALMEIRAS

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17/08/2025 (domingo), às 20h30 (horário de Brasília)

BOTAFOGO: Neto, Ponte, Barboza, Marçal e Telles; Newton, Allan e Tucu; Martins, Nathan e Mastriani. Técnico: Davide Ancelotti

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Murilo, Gómez e Piqueréz; Moreno, Evangelista, Torres, Maurício e Sosa; Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.