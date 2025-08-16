Aston Villa e Newcastle não saem do zero pelo Campeonato Inglês

Na manhã deste sábado, 16/8, o Aston Villa recebeu o Newcastle no Villa Park, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Mesmo atuando fora de casa, o Newcastle foi superior. Mas não teve sucesso nos arremates, mesmo jogando o segundo tempo com um a mais (Konsa expulso). Contudo, como o Aston, mesmo com o apoio da torcida, não oferecia perigo, o jogo ficou mesmo num 0 a 0 frustrante.

O jogo teve homenagem a Diogo Jota, jogador do Liverpool que morreu em acidente de carro. Outros que receberam homenagens foram o cantor de rock Ozzy Osbourne, mito do heavy metal e que morreu dias após fazer seu último show com a formação original do Black Sabbath, no estádio do Aston Villa. Ozzy era fanático pelo clube. E também o técnico Unai Emery, que levou o time na temporada passada à melhor campanha dos últimos anos.

Como foi o empate entre Aston Villa e Newcastle

O primeiro tempo foi todo do Newcastle. Mesmo como visitante, envolveu o time da casa.E lamentou duas oportunidades perdidas pelo recém-contratado ao Nottingham Forest, Elanga. Na melhor, logo aos dois minutos, chutou para grande defesa do goleiro Bizot.

No segundo tempo, o Aston Villa até ofereceu perigo numa cabeçada de Camara nos primeiros minutos. Mas era o Newcastle quem estava melhor e, aos 20 minutos, ainda teve uma vantagem extra. Numa ligação direta em contra-ataque, Gordon disparou na frente da marcação de Konsa, que, para evitar o gol, se sacrificou. Fez falta, e como era o último homem, acabou expulso. Dali para frente, Villa na defesa e só apostando em eventuais contra-ataques, e o Newcastle sem sucesso nos arremates, principalmente com seu astro Gordon. Mas nada da bola entrar.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)

Liverpool 4×2 Bournemouth

Sábado (16/8)

Aston Villa 0x0 Newcastle

Brighton x Fulham – 11h

Sunderland x West Ham – 11h

Tottenham x Burnley – 11h

Wolves x Manchester City – 13h30

Domingo (17/8)

Chelsea x Crystal Palace – 10h

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/8)

Leeds x Everton – 16h

