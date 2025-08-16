Fábio iguala recorde histórico com 1.390 jogos como profissional

O goleiro Fábio, do Fluminense, entra em campo neste sábado (16), contra o Fortaleza, para alcançar uma marca histórica no futebol mundial: 1.390 jogos como profissional. O número o coloca lado a lado com o inglês Peter Shilton, até então referência absoluta em presenças oficiais entre goleiros.
Aos 44 anos, Fábio se mantém como titular absoluto do Flu e escreve um capítulo inédito para o futebol brasileiro. Ele iniciou a carreira no União Bandeirante, em 1997, ganhou projeção no Vasco, se consagrou no Cruzeiro — onde se tornou ídolo — e, desde 2021, defende o Fluminense, clube pelo qual conquistou a Libertadores em 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024, além do bi carioca (2022/2023).
A marca de Peter Shilton, atingida entre os anos 1960 e 1990, porém, sempre foi considerada praticamente inalcançável. Contudo, agora, Fábio iguala o inglês e se aproxima de assumir, sozinho, o posto de goleiro com mais jogos da história.
O que diz o ranking da IFFHS
De acordo com a International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), o ranking dos goleiros com mais partidas oficiais de alto nível (campeonatos nacionais de 1ª divisão, copas, torneios internacionais de clubes e seleções principais) é o seguinte:
Fábio (Brasil) – 1.390 jogos (em atividade)
Peter Shilton (Inglaterra) – 1.390 jogos
Rogério Ceni (Brasil) – 1.225 jogos
Gianluigi Buffon (Itália) – 1.070 jogos
Ray Clemence (Inglaterra) – 1.069 jogos
Iker Casillas (Espanha) – 1.048 jogos
Pat Jennings (Irlanda do Norte) – 1.046 jogos
Sepp Maier (Alemanha) – 991 jogos
Oliver Kahn (Alemanha) – 925 jogos
Petr Cech (República Tcheca) – 907 jogos
Assim, se for mantido como titular nas próximas rodadas, Fábio ultrapassará Shilton na terça-feira (19), quando o Fluminense recebe o América de Cali (COL), no jogo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, e se isolar como o goleiro com mais partidas da história.
