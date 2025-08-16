Polícia prende torcedor que cometeu racismo em jogo do Liverpool

Agressor é um cadeirante de 47 anos, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades - (crédito: - Reprodução de Vídeo)

Um homem de 47 anos foi detido neste sábado (16) por proferir insultos racistas contra Antoine Semenyo durante a partida entre Liverpool e Bournemouth, na sexta (15). O incidente ocorreu antes dos 30 minutos do primeiro tempo.

O agressor não teve o nome divulgado, mas se trata de um cadeirante que estava na área de acessibilidade de Anfield Road.

Semenyo is a better man than me. I’d tip the fucking rat’s chair over pic.twitter.com/zPeD9oXvrQ — Tom (@TomLevins1) August 15, 2025

“O Departamento de Polícia de Merseyside não tolera crimes de ódio. Levamos episódios como este muito a sério e trabalhamos para impedir que os responsáveis frequentem recintos esportivos. Racismo não tem lugar no futebol”, afirmou Kev Chatterton, inspetor-chefe da polícia.

Segundo a polícia local, o indivíduo foi expulso do estádio e agora responde por uma infração à ordem pública. A polícia o levou a uma delegacia para interrogatório e teve a prisão decretada.

