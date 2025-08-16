Campeonato Espanhol já na 1ª rodada tem gol polêmico do Barcelona

Chute de Yamal vai doreto na cabeça de Raillo , que cai estatelado. Mas o juiz não parou olance e,no fim,o Barça fez gol - (crédito: Foto: Reprodução de TV (ESPN))

O Campeonato Espanhol começou nesta sexta-feira, 15/8, e neste sábado já teve um lance muito polêmico no jogo em que o Barcelona visitou o Mallorca, no Son Moix. Aos 24 minutos, quando o Barça já vencia por 1 a 0 (gol do brasileiro Raphinha), o time visitante atacava pela direita e Lamine Yamal mandou uma bomba de fora da área. A bola foi direto no rosto de Antonio Raíllo. O zagueiro caiu estatelado, com seus companheiros pedindo a interrupção da partida.

Porém, Yamal seguiu no lance, recuperou a bola e tocou para Ferrán Torres, que mandou para a rede. Ferrán nem comemorou, mas o gol foi validado, para revolta dos jogadores do Mallorca.

O lance desestabilizou o time da casa, que ainda viu dois jogadores serem expulsos antes do fim do primeiro tempo. Primeiro, Manu Morlanes cometeu uma falta em Yamal. Era um lance comum, mas como já tinha amarelo, acabou recebendo o vermelho.

Aos 38, na área, o atacante Muriqi foi com o pé alto disputar a bola com o goleiro Joan García. Inicialmente recebeu cartão amarelo, mas o árbitro foi ao VAR e trocou o cartão por vermelho direto.

Um primeiro tempo de pesadelo para o Mallorca, que foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Eeste jogo já está dando o que falar.

