Haaland e Reijnders comandam goleada do City sobre o Wolverhampton

Se deixou a desejar na temporada anterior, o Manchester City apresentou um cartão de visitas pra lá de promissor para a Premier League 2025/26 neste sábado (16). Fora de casa, venceu o Wolverhampton por 4 a 0, com dois gols de Haaland, um do estreante Reijnders e outro do também recém-chegado Cherki. Desse modo, encheu de esperanças a sua torcida para a temporada.

O próximo desafio dos citizens, desta vem em seus domínios, será diante do Tottenham, que também estreou bem, vencendo o Burnley por 3 a 0, no próximo sábado (23). Já os lobos vão ao sul do país encarar o Bournemouth.

City joga como City

Como de hábito, mesmo atuando na casa do adversário, o City tomou a bola para si e chegou a ter 79% da posse com 20 minutos de jogo. Entretanto, criou pouco na primeira parte da etapa e, quando o fez, desperciçou em cabeçadas erradas do artilheiro Haaland. Quando o norueguês calibrou a mira, contudo, não teve jeito. Aos 33, Reijnders fez bela jogada pelo meio e toca para Lewis na ponta direita. Já na grande área, ele serviu Haaland, que acertou o alvo e abriu o placar.

O gol atormentou o Wolverhampton, que cedeu o segundo quase em seguida. Aos 36, em contra-ataque, Oscar Bobb serviu Reijnders, que estreava no time e jogando como se lá atuasse desde as categorias de base, e tocou na saída do goleiro para dobrar a vantagem dos citizens.

Haaland decide novamente

Com a vantagem estabelecida, o City voltou à segunda etapa buscando ampliá-la, mas com a cautela de quem já tinha o jogo sob domínio. Ainda assim, não tardou para que Haaland praticamente consolidasse a vitória na estreia. Reijnders, outro grande destaque do jogo, serviu o norueguês que, dentro da área, não desperdiçou e fez 3 a 0.

Diante de um adversário entregue, os citizens transformaram a vitória em goleada aos 35. Após bela troca de passes no campo adversário, Cherki, outro recém-chegado ao clube, dominou na entrada da área, bateu e deu números finais ao recital.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)

Liverpool 4×2 Bournemouth

Sábado (16/8)

Aston Villa 0x0 Newcastle

Brighton 1×1 Fulham

Sunderland 3×0 West Ham

Tottenham 3×0 Burnley

Wolves 0x4 Manchester City

Domingo (17/8)

Chelsea x Crystal Palace – 10h

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/8)

Leeds x Everton – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.