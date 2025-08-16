Kane e Díaz marcam, Neuer fecha o gol e Bayern é campeão da Supercopa da Alemanha

O Bayern de Munique é o campeão da Supercopa da Alemanha. Neste sábado, 16/8, com gols do inglês Harry Kane no primeiro tempo e outro do colombiano Luis Díaz na etapa final, venceu o Stuttgart por 2 a 1, na casa do rival, a Mercedes Benz Arena. O gol do Stuttgart saiu nos acrésicmos, com Leweling. Outro destaque foi Neuer. Fez pelo menos três defesas fantásticas quando o placar estava 1 a 0.

Esta foi a 11ª conquista de Supercopa dos bávaros, que venceram também nos anos de 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022. O Stuttgart tenta o segundo título — ganhou apenas em 1992. Esta foi a primeira Supercopa que levou o nome de Franz Beckenbauer, ídolo máximo do futebol alemão e do Bayern, que morreu em 2024.

Kane marca; Neuer é paredão. Bayern em vantagem

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Stuttgart buscando o ataque com o apoio da torcida. Mas foi o Bayern que abriu o placar, aproveitando um erro do zagueiro Jaquez, que cortou mal a bola. Harry Kane aproveitou e bateu de primeira para fazer 1 a 0 aos 18 minutos. O Stuttgart fez o possível para conseguir o empate ainda no primeiro tempo. Porém, em três oportunidades, o goleiro Neuer fez excelentes defesas, evitando o gol do time da casa e se tornando o melhor em campo.

O primeiro tempo teve o Stuttgart com maior posse de bola (51%), mas finalizando menos (10 a 6). Já na etapa final, o time da casa teve mais posse e mais finalizações. Porém, não tinha um goleiro como Neuer. O arqueiro fez uma defesa inacreditável em chute de Leweling, que desviou em Upamecano e mudou de trajetória. Mesmo assim, o goleiraço conseguiu esticar o braço e fazer uma defesa de cinema.

Díaz deixa o dele

E como diz o ditado: quem não faz, leva. No seu primeiro ataque de perigo no segundo tempo, o Bayern ampliou. Gnabry recebeu pela direita e cruzou para Luis Díaz. O atacante, que o Bayern contratou do Liverpool no fim de julho por 75 milhões de euros (R$ 450 milhões), cabeceou para fazer 2 a 0, mostrando suas credenciais para a torcida. No último minuto, após lateral cobrado para a área, Leweling cabeceou e diminuiu o placar. Mas não tinha tempo para mais nada.

Quem disputa a Supercopa da Alemanha?

A Supercopa marca a abertura oficial da temporada (embora já tenham ocorrido jogos da Copa da Alemanha nesta temporada). Reúne o campeão da Bundesliga (Bayern) e o da Copa da Alemanha (Stuttgart) da temporada passada.

