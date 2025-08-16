Na Venezuela, nome de seleção retorna ao país após 13 anos

O atacante venezuelano Darwin Machís viveu um episódio especial de sua carreira na última sexta-feira (15). Isso porque, 13 anos depois da saída rumo ao futebol europeu, o nome revelado pelo Mineros voltou a atuar por um clube da Venezuela. Mais especificamente, a UCV.

Em compromisso do Clausura local, diante do Yaracuyanos, Darwin atuou pouco mais de 20 minutos ao entrar no segundo tempo. E a reestreia do atleta com larga passagem pela Espanha (Granada, Hércules, Cádiz e Valladolid) foi positiva, já que a UCV terminou vencendo por 1 a 0.

Depois do apito final, naturalmente, o atleta que retorna com status de badalado reforço foi a figura mais procurada pelos jornalistas. E, logo de cara, Machís tratou de agradecer seus novos companheiros pela compreensão no que se refere a necessidade de obter mais ritmo de jogo.

“Estou bastante satisfeito com a estreia de hoje. Eu disse aos meus companheiros que foram dias diferentes devido à chegada e aos poucos dias de treino que tive. Fiz o possível e o necessário para poder jogar alguns minutos hoje e dar o meu melhor”, analisou o avante.

O movimento de Darwin Machís no mercado foi interpretado como a tentativa de, com mais chances de atuar com regularidade, voltar a órbita da seleção da Venezuela. Algo que o jogador deixou claro ter sido exatamente a sua intenção:

“Quero ter mais ritmo de jogo e me recuperar o mais rápido possível, para ajudar a equipe, e voltar ao radar da seleção novamente.”

Tamanho é o interesse de Machís no tema que ele chegou até mesmo a comentar sobre o momento da Vinotinto nas Eliminatórias. Restando apenas duas rodadas para o fim da disputa, a Venezuela está na sétima posição, com 18 pontos, ocupando a vaga destinada para a disputa da repescagem.

“Sei que vamos obter resultados muito bons (nas rodadas finais) porque todos queremos ir ao Mundial. Me sinto parte desse processo. Todo o país estará atento e, se Deus quiser, vamos obter bons resultados nestes jogos e podermos entrar no Mundial”, concluiu.

