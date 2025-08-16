??dolo do Vasco, Geovani agradece apoio da torcida após internação

Ídolo do clube, Geovani brilhou na década de 1980 e vem sofrendo com problemas de saúde nos últimos anos - (crédito: Foto: Arquivo Pessoal)

O ex-jogador Geovani Silva, ídolo do Vasco da Gama, enviou uma mensagem de agradecimento aos torcedores após receber suporte durante sua recuperação. O áudio foi compartilhado pelo perfil “Atenção Vascaínos” no X (antigo Twitter).

Geovani sofreu duas paradas cardiorrespiratórias em junho e passou por internação às pressas em Vitória, Espírito Santo. Após semanas de internação, ele recebeu alta e segue em casa, em processo de recuperação.

“Quero agradecer de coração a todos pelas mensagens de apoio e orações. Estou me recuperando bem e sinto muito carinho de toda a torcida do Vasco. É incrível sentir essa energia positiva, e ela tem me ajudado muito nesse momento”, comentou o ídolo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.