Atlético x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam, neste domingo (17), às 16h, na Arena MRV, pela 20ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O time mineiro busca não perder o G6 de vista, enquanto o Tricolor está ameaçado pela temida zona de rebaixamento da principal competição nacional.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, inicia a transmissão, ao vivo, às 14h30. Ricardo Froede assume a bronca da narração. Figueiredo Júnior veste a chuteira e entra em campo para comentar a partida. Por fim, a reportagem está sob a incumbência de Christopher Henrique.

