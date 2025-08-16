Fábio, do Fluminense, se emociona com marca histórica

Após igualar o recorde de Peter Shilton como o jogador de futebol com mais partidas na história (1390), o goleiro Fábio mostrou gratidão divina pelo feito. Ele foi além e reforçou ainda o apoio da família no processo. Perto de completar 45 anos, o camisa 1 está na ativa desde 1997 e defendeu ainda União Bamdeirante, Vasco e Cruzeiro.

“1.390 jogos significam que Deus sempre prepara, e os planos dele não podem ser frustrados. Para eu alcançar essa marca, foi muito antes do meu nascer. Deus me deu esse dom e direcionou todos os dias para que eu estivesse aqui, comemorando. Agradeço sempre a todos que fizeram parte da minha vida: meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, minha esposa Sandra, Pablo e Valentina, que estão acompanhando a trajetória. Hoje completo essa marca abençoada, e só posso agradecer sempre àqueles que fizeram (e fazem) parte da minha trajetória: meus familiares, amigos… foi um processo longo”, comentou Fábio.

Dessa forma, Fábio deve se isolar como recordista nesta terça-feira (19). O Fluminense, aliás, enfrentartá o América de Cali (COL), às 21h30, novamente no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, vale lembrar, o Tricolor venceu por 2 a 1. Portanto, o Flu avançará com um simples empate.

Fábio pelo Fluminense

Fábio chegou ao Fluminense em 2022, cercado de expectativas e desconfianças por conta da idade. No entanto, logo mostrou porque é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, agarrou a titularidade, fez mais de 230 jogos e enfileirou quatro títulos. São eles: Campeonato Carioca em 2022 e 2023; Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana no ano passado.

“Sigo nessa caminhada que é minha vida no futebol.Sou surpreendido e abençoado constantemente. Tenho a oportunidade de estar em campo ajudando meus companheiros, e sou muito grato a cada um deles. Tento ser um exemplo, não só dentro de campo, mas também fora dele, como servo de Deus, buscando melhorar em todos os aspectos e sendo, a cada dia, um ser humano mais reto. É importante ajudar os companheiros, especialmente nos momentos difíceis, quando enfrentamos equipes de muita qualidade. O objetivo é sempre dar o melhor, independente da situação na tabela, e ajudar o Fluminense”, concluiu Fábio em entrevista ao Premiere.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.