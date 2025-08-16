Torcedores fazem emboscada contra delegação do Grêmio. Veja o vídeo

Torcedores do Grêmio armaram uma emboscada e cercaram o ônibus que transportava a delegação do clube para a viagem a Belo Horizonte, onde o time vai enfrentar o Atlético neste domingo (17/8). A ação foi no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, onde o grupo invadiu o terminal e causou danos ao veículo que transportava o time e a comissão técnica.

Assim, o grupo recorreu à violência e a um ato criminoso para expressar a insatisfação com o mau desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Segundo o repórter Eduardo Gabardo, do GZH, Fernandão, segurança do clube, foi agredido ao tentar contornar a situação. Ele acabou ficando em Porto Alegre para receber atendimento médico e registrar boletim de ocorrência policial.

Grêmio faz campanha sofrível no Brasileirão

O Grêmio está com 20 pontos, na 15ª posição, apenas 2 posições à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o Vasco com 16 pontos. Além disso, o time tem a quinta pior defesa e o terceiro pior ataque do Brasileirão deste ano.

O Grêmio vem de duas derrotas seguidas, contra Fluminense e Sport. Desse modo, perdeu por 1 a 0 para o Tricolor Fluminense no dia 2 de agosto, no Maracanã. E a situação piorou com a derrota, em casa, para o Sport Recife, no dia 10. Afinal, o time cearense era o lanterna da competição e até então não tinha um triunfo sequer na Série A. O gol de Matheusinho sacramentou a atuação sofrível do time gaúcho, que saiu de campo sob vaias da torcida. (veja abaixo o víceo que rola nas redes sociais)

Nos últimos oito jogos, o Grêmio venceu apenas o Fortaleza em casa. Foi no dia 29 de julho, com placar de 2 a 1, sendo dois gols de pênalti de Braithwaite.

O jogo contra o Atlético será neste domingo (17/8) na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão deve começar às 16h. E justamente Braithwaite será desfalque, pois vai cumprir suspensão automática. Assim, a novidade deve ser a entrada de Carlos Vinícius entre os 11 titulares no começo da partida.

