Rocha se despede do Palmeiras: ‘Deixo aqui uma linda história’

Pelo Palmeiras, o lateral ganhou 12 títulos, incluindo um bicampeonato da Copa Libertadores.

“Cada vitória, cada derrota dolorosa, cada desafio vivido serviu para me fortalecer e escrever uma trajetória que me enche de orgulho. Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família. me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor”, acrescentou o jogador.

Em 2025, o jogador esteve em 17 dos 49 jogos da equipe alviverde. No Brasileiro, participou de apenas um jogo, ou seja, pode defender o Grêmio na mesma competição, nesta temporada.

Um dos emblemas no grupo e sinônimo de liderança, Rocha tinha contrato com o Palmeiras até dezembro. Mas o jogador resolveu encerrar o casamento e imprimir novos rumos à carreira.

