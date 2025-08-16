Vila Nova vence o freguês Goiás no clássico do Cerrado e sobe na Série B

O Vila Nova, quando enfrenta o Goiás no maior clássico estadual, tem se agigantado nos últimos anos. Neste sábado, 16/8, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio OBA — sua casa — venceu o maior rival por 2 a 0. Assim, este foi o quinto confronto entre as equipes no ano, com três vitórias para o Vila e dois empates. E mais: o Vila não perde para o Goiás há dez jogos.

O triunfo no OBA lotado (com ingressos esgotados desde sexta-feira) levou o Vila Nova aos 33 pontos. Desse modo, subiu provisoriamente para o sexto lugar na tabela, apenas um ponto atrás do G4. Já o Goiás, que reassumiria a ponta em caso de vitória, termina a rodada na segunda posição, com 41 pontos — um atrás do líder Coritiba.

Vila Nova começa com tudo

O Vila deu a saída e, antes do primeiro minuto, abriu o placar. Após um lateral pela direita, Elias recebeu na área e, aos trancos e barrancos diante da marcação da defesa do Goiás, conseguiu espaço para chutar cruzado, sem chance para Tadeu. Então, 1 a 0.

Com uma torcida entusiasmada que lotou o estádio, o Vila seguiu pressionando. Assim, quase marcou aos 22 minutos, em conclusão de João Vieira, que Tadeu defendeu com grande reflexo. O time continuou rondando a área do Esmeraldino e até tinha mais posse de bola, mas não conseguia sucesso nas finalizações. No melhor lance do Goiás no primeiro tempo, Gava chutou forte e a bola pegou efeito, raspando a trave de Halls.

Pênalti confirmado no VAR garante a vitória

O segundo tempo teve um Goiás um pouco mais ofensivo, mas o Vila Nova seguia perigoso nos contra-ataques. Dessa forma, aos 32 minutos, a festa no OBA virou euforia: Morais derrubou Vinícius Paiva na área. O árbitro Anderson Daronco inicialmente não marcou nada, mas foi chamado pelo VAR e confirmou a penalidade. João Vieira cobrou e marcou seu primeiro gol com a camisa do Vila, fechando o placar: 2 a 0.

Jogos da 23ª rodada da Série B do Brasileirão

Quinta-feira (14/8)

Novorizontino 1×2 Coritiba

Sexta-feira (15/8)

Amazonas 2×2 América

Sábado (16/8)

Remo 1×1 Botafogo-SP

Vila Nova 2×0 Goiás

Athletico-PR x Cuiabá – 20h30

Domingo (17/8)

Chapecoense x Paysandu – 16h

Atlético-GO x Ferroviária- 18h30

Volta Redonda x CRB – 19h

Segunda-feira (18/8)

Athletic x Criciúma – 21h

Terça-feira (19/8)

Operário-PRx Avaí – 19h30

