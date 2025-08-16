Crespo defende Young após falha pelo São Paulo

O técnico Hernán Crespo minimizou e defendeu a falha do goleiro Young no empate do São Paulo em 2 a 2 com o Sport neste sábado (16). O arqueiro, que fez seu primeiro jogo como profissional, errou em uma saída de bola logo aos 4 minutos e deixou Lucas Lima livre para abrir o placar na Ilha do Retiro.

“Não tem conversa especial. Todo mundo erra. Jogador mais velho, jogador jovem. Estamos aqui pra errar e continuar, tentar novamente. A qualidade de todos não depende de uma jogada. Pode jogar, pode fazer as coisas bem, ninguém é um fenômeno e ninguém é um burro. É caminhar e confiar nas características que cada um tem”, comentou Crespo.

Com o empate, o São Paulo entrou momentaneamente no G6, indo aos 29 pontos, mas pode ser ultrapassado ao longo da rodada. Por outro lado, o Sport perdeu a oportunidade de engatar sua segunda vitória seguida e segue amargando a lanterna da tabela.

O São Paulo, vale lembrar, jogou com time reserva de olho na sequência da temporada. A equipe sofreu 2 a 0, mas buscou o empate e flertou com a virada, feito muito exaltado pelo comandante argentino. Aliás, o time comandado por Hernán Crespo disputa ainda a Libertadores, principal foco neste ano. O Tricolor, inclusive, irá encarar o Atlético Nacional nesta terça-feira (19), no Morumbis, após empatar a ida em 0 a 0.

“Não é fácil (jogar com tantos reservas), mas acho que eles respeitaram a identidade e talvez poderíamos jogar um pouco melhor, mas acho que a reação foi boa. O time se recusou a perder. Jogou com o coração, com a ideia, com a vontade de pôr a bola no chão, mesmo com todas as dificuldades”, pontuou Crespo.

