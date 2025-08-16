Athletico marca no fim, mas cede o empate. Torcida atira objetos em campo

Um resultado que não agrada a gregos e troianos. Afinal, neste sábado (16), na Arena da Baixada, Athletico-PR e Cuiabá empataram por 1 a 1, pela 22ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O clima ficou quente somente nos acréscimos, quando o Furacão saiu na frente e, em seguida, cedeu o empate. Inconformada com o score, a torcida local atirou, então, objetos no gramado, tentou invadir o campo e obrigou o árbitro Marcelo de Lima Henrique a encerrar, enfim, a partida para evitar mais tumulto.

Renan, aos 47 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Rubro-Negro. Mas, 30 segundos depois, Matheusinho deixou tudo igual, desencadeando uma onda de protestos na Arena da Baixada.

O Furacão, aliás, ainda fica atormentado pela sombra do Z4. No momento, soma 27 pontos e está na 11ª colocação da competição. O Volta Redonda, primeiro da degola, tem 22. Uma margem, portanto, para respirar.

Já o Dourado ficou 32, mais longe do G4, zona que permite o acesso à próxima Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, a Chapecoense, quarta colocada, soma 34, mas pode ir a 37 neste domingo (17).

Na próxima jornada, no sábado (23), o Athletico vai a Maceió, onde visita o CRB. O Cuiabá, por sua vez, recebe o Atlético-GO, no domingo (17), em casa, na Arena Pantanal.

BRASILEIRÃO SÉRIE B – RODADA 22

Quinta-feira (14)

Novorizontino 1 x 2 Coritiba

Sexta-feira (15)

Amazonas 2 x 2 América-MG

Sábado (16)

Remo 1 x 1 Botafogo-SP

Vila Nova 2 x 0 Goiás

Athletico-PR 1 x 1 Cuiabá

Domingo (17)

18h30 – Chapecoense x Paysandu

19h – Atlético-GO x Ferroviária

Segunda-feira (18)

19h – Volta Redonda x CRB

21h – Athletic Club x Criciúma

Terça-feira (19)

19h30 – Operário x Avaí

