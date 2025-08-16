Corinthians perde para o Bahia e chega a seis jogos sem vencer no Brasileiro

Em um jogo de muitas emoções e completamente maluco no primeiro tempo, o Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (16/8), em plena Neo Química Arena, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço abriu o placar no primeiro minuto de jogo com Michel Araújo, mas Gui Negão deixou tudo igual para o Timão, em um gol que demorou 10 minutos para ser validado pelo VAR. Contudo, Willian José, batendo pênalti, fez o segundo do Tricolor Baiano, que conquistou um importante triunfo fora de casa.

Com o resultado, o Corinthians se manteve na 13° posição, com 22 pontos, mas pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Além disso, o Alvinegro chegou ao sexto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia chegou aos 33 pontos e garantiu a quarta colocação por mais uma semana.

Primeiro tempo completamente maluco

O primeiro tempo de Corinthians e Bahia foi completamente maluco. Logo com um minuto de jogo, o Esquadrão de Aço já abria o placar com um lindo gol de Michel Araújo, em uma pancada de fora da área. A reação do Corinthians foi veloz, e Garro deixou tudo igual aos quatro minutos. Porém, a comemoração foi interrompida, pois o VAR apontou um toque na mão de Kayke no lance. Contudo, o Timão não se abateu, cresceu no jogo e dominou as ações da partida até que Gui Negão aos 30 minutos empatou. O VAR novamente foi acionado para verificar um possível impedimento do atacante e depois de 10 minutos o gol foi validado.

Bahia de novo na frente

Contudo, não deu nem tempo do Corinthians comemorar. Afinal, no lance seguinte a saída de bola, Kayky recebeu pela ponta esquerda, invadiu a área e acabou derrubado por Matheuzinho. Pênalti assinalado e convertido por Willian José, que colocou o Bahia novamente a frente do marcador. Atrás do placar, o Timão voltou a ter as principais chances, mas não conseguiu igualar o marcador e foi para o intervalo atrás do placar.

Segundo tempo

Atrás do placar, o Corinthians se lançou para o ataque para buscar o empate em seus domínios. A primeira chance veio aos 10 minutos, quando Matheus Bidu cruzou na área e Gustavo Henrique apareceu como um centroavante para cabecear, mas parou em boa defesa de Ronaldo. Depois, Talles Magno e Vitinho, que haviam acabado de entrar, também tentaram, mas ambos pararam no goleiro do Esquadrão de Aço. Por sua vez, o Bahia teve um contra-ataque importante para matar o jogo, mas Jean Lucas e Lucho Rodríguez se enrolaram com a bola. Nos minutos finais, os paulistas aumentaram a pressão em busca da igualdade. No melhor momento, após cruzamento de Matheuzinho, Matheus Bidu ajeitou e Talles Magno pegou de primeira e obrigou Ronaldo a fazer um milagre. Vitinho e Raniele também tiveram outras chances, mas também não conseguiram passar pelo arqueiro baiano. Assim, a equipe de Rogério Ceni garantiu três pontos importantes jogando fora de casa: 2 a 1.

CORINTHIANS 1X2 BAHIA

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/08/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Gols: Michel Araújo, 01’/1ºT (0-1); Gui Negão, 30’/1ºT (1-1); Willian José, 40’/1ºT (1-2);

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Dieguinho, 35‘/2ºT), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon (Talles Magno, 21‘/2ºT) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão (Vitinho, 21‘/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias, 03‘/2ºT), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 14‘/2ºT), Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir (Lucho Rodriguez, 26‘/2ºT), Kayky (Tiago, 26‘/2ºT) e Willian José (Cauly, 14‘/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Breno Bidon e André Ramalho (COR); David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (BAH)

