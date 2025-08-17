Nenê brilha contra o Vitória. Se cuide, Vasco!

Nenê foi o cara do Juventude no 2 a 2 com o Vitória. Entra na metade do segundo tempo, dá uma assitência e faz um gol - (crédito: Foto: Fernando Alves/EC Juventude)

Nenê foi o grande protagonista do jogo deste sábado, 16/8, entre Juventude e Vitória. No Barradão, o veterano entrou aos 28 minutos do segundo tempo, quando o seu time perdia por 2 a 0, com dois gols de Renato Kayzer. Mas a entrada do camisa 10 mudou completamente o jogo para os gaúchos.

Foi dele o cruzamento certeiro para Igor Formiga diminuir o placar aos 36 minutos. Três minutos depois, arriscou um belo voleio, obrigando Lucas Arcanjo a fazer a defesa mais espetacular da partida. Enfim, aos 54 minutos, o Juventude teve um pênalti a favor. Nenê chamou a responsabilidade, cobrou com perfeição e empatou o jogo em 2 a 2, decretando o placar final.

Primeiro ponto fora de casa e reação na tabela

Este foi o primeiro jogo em que o Juventude não perdeu como visitante neste Brasileirão. O empate leva o time aos 15 pontos, subindo uma posição na tabela, mas ainda na zona de rebaixamento, ocupando agora o 18º lugar.

Para Nenê, a atuação é mais uma prova de que o habilidoso meia de 44 anos ainda tem fôlego e talento para decidir partidas:

“É uma felicidade incrível. Tenho que agradecer a Deus por me abençoar, me dar saúde e a possibilidade de ajudar meus companheiros.”

Nenê elogia espírito do time

Sobre o jogo, Nenê destacou o comprometimento da equipe e a entrega mesmo em condições adversas:

“Em nenhum momento a gente se deu por vencido. E não foi fácil. Perdemos o Cipriano com oito minutos, expulsão que complicou muito. Estávamos perdendo por 2 a 0 até os 36 do segundo tempo.”

“O time sofreu muito, correu bastante, ninguém desistiu. Depois da expulsão deles (Neris, do Vitória), a gente conseguiu controlar melhor o jogo. Graças a Deus consegui dar assistência, fazer o gol… Todos estão de parabéns.”

Próximo desafio? duelo direto contra o Vasco

O Juventude volta a campo nesta quarta-feira, dia 20, quando enfrenta o Vasco, em Caxias do Sul, em jogo atrasado do primeiro turno. A partida é considerada decisiva na luta contra o rebaixamento, já que o time carioca também briga na parte de baixo da tabela.

Nenê deve começar no banco, mas sua entrada é quase certa no segundo tempo — e diante de um clube onde é muito respeitado e deixou história. Ele finalizou com bom humor:

“É bom os vascaínos ficarem de olho. O vovô ainda faz diferença. O Vitória que o diga.”