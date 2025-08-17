Nottingham atropela Brentford pela Premier League

Festa para o Nottingham Forest neste domingo, 17/8. Afinal, no seu primeiro jogo pelo Campeonato Inglês, recebeu o Brentford no City Ground e não se fez de rogado: venceu por 3 a 0. O neozelandês Chris Wood, artilheiro da equipe na temporada passada, mandou bem, fazendo dois gols. Ndoye completou o placar para o time da casa, enquanto o brasileiro Igor Thiago, de pênalti, descontou para os londrinos.

No Nottingham, o zagueiro Murillo, como sempre, começou como titular. Já o recém-contratado Igor Jesus, ex-Botafogo, começou no banco, assim como o zagueiro Morato e o outro ex-Botafogo, o zagueiro Jair. Jesus entrou na reta final do segundo tempo. No Brentford, o paraense Igor Thiago, ex-Cruzeiro e contratado ao Brugge, foi titular. Fez um jogo discreto, no comando de ataque, e mostrando serviço com o seu gol.

Veja como foi a vitória do Nottingham

O Nottingham Forest, que fez ótima temporada em 2024/25, mas rateou no fim e saiu da zona da Champions (está classificado à Liga Europa), fez seu jogo de estreia na temporada em grande estilo. Assim, logo aos cinco minutos, Chris Wood aproveitou uma confusão na defesa do Brentford após um escanteio e mandou para o gol. E ainda no primeiro tempo, o Nottingham marcou mais duas vezes. Aos 41, Ndoye, uma das contratações desta temporada, escorou cruzamento e Gibbs-White fez o segundo. E, num erro da marcação dos londrinos, Chris Wood recebeu em profundidade, livre, invadiu a área, driblou o goleiro e mandou para a rede, fazendo seu segundo gol no jogo.

No segundo tempo, o Nottingham cadenciou o jogo, satisfeito com a vantagem. Assim, o Brentford foi à frente e conseguiu diminuir aos 33, em pênalti cobrado pelo brasileiro Igor Thiago. O atacante é estreante em Premier League depois de sucesso no Ludogorets-BUL e Brugge-BEL. Logo em seguida Igor Jesus entrou no Nottingham, mas não teve oportunidade para ampliar o placar para o time da casa. Enfim, o placar ficou mesmo no 3 a 1.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)

Liverpool 4×2 Bournemouth

Sábado (16/8)

Aston Villa 0x0 Newcastle

Brighton 1×1 Fulham

Sunderland 3×0 West Ham

Tottenham 3×0 Burnley

Wolverhampton 0x4 Manchester City

Domingo (17/8)

Chelsea 0x0 Crystal Palace

Nottingham Forest 3×1 Brentford

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/8)

Leeds x Everton – 16h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.