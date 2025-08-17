Chelsea, com Estêvão em campo, não sai do empate com o Crystal Palace

Chelsea e Crystal Palace não saíram do 0 a 0 neste domingo, 17/8, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Em casa, no Stamford Bridge, os Blues, campeões do mundo, tinham status de favorito neste clássico londrino. Mas o time deixou a desejar, com poucas chances de gol vendo o Crystal ter a principal chance da partida.

Dos brasileiros do Chelsea, João Pedro começou como titular, mas foi bem marcado, não conseguiu sucesso e saiu aos 28 do segundo tempo. Estêvão começou no banco, mas entrou aos nove do segundo tempo, na vaga de Bynoe-Gittens, sendo muito aplaudido. Fez boas jogadas e levou um amarelo ao fazer falta para parar contra-ataque. Enfim, Andrey também ficou no banco e entrou na reta final. Outro brasileiro que agitou no Stamford Bridge foi Romário. O Baixinho está na Inglaterra para fazer entrevistas em seu canal .

Crystal tem gol anulado

O primeiro tempo foi decepcionante para a torcida. Afinal, o Chelsea teve a bola, mas nenhuma inspiração ofensiva. Já o Crystal, na dele, aguardou o time campeão mundial partir para cima e apostou em rápidas jogadas para surpreender o rival. E foi o Crystal que teve a melhor chance do primeiro tempo. Uma falta na entrada da área foi cobrada com força por Eze. O goleiro Robert Sánchez fez uma barreira estranha, aberta no meio, e foi por ali que a bola passou e entrou. Eze celebrou muito. Porém, foi revisto que, apesar do espaço para a bola passar, o jogador nº 6 empurrou Caicedo, abrindo ainda mais o espaço. Tentativa anulada e os times foram para o intervalo no 0 a 0.

Estêvão entra e agita o Chelsea

No segundo tempo, o Chelsea nada fazia no ataque, e por isso o técnico Enzo Maresca colocou Estevão aos nove minutos. Dois minutos depois, o brasileiro recebeu uma bola e fez a primeira grande jogada, cortando a marcação e chegando ao fundo. O lance foi de extremo perigo e, enfim, levantou a torcida do Chelsea. O ex-Palmeiras chegou a ter uma chance, mas mandou por cima. E fez uma falta feia, parando um contra-ataque. Mas ficou só no amarelo. No fim, Eze chutou para defesa de Sánchez aos 37. E Chelsea teve oportunidade com Andrey, que entrara pouco antes. Mas o brasileiro isolou. Assim, 0 a 0.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)

Liverpool 4×2 Bournemouth

Sábado (16/8)

Aston Villa 0x0 Newcastle

Brighton 1×1 Fulham

Sunderland 3×0 West Ham

Tottenham 3×0 Burnley

Wolverhampton 0x4 Manchester City

Domingo (17/8)

Chelsea 0x0 Crystal Palace

Nottingham Forest 3×1 Brentford – 10h

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/8)

Leeds x Everton – 16h

