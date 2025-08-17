Com golaços, Palmeiras elimina Flamengo e está na semi do Brasileiro Feminino

Amanda Gutierres faz o gol que mata de vez o jogo.Palmeiras na semifinal do Brasileiro Feminino - (crédito: Foto: Reprodução TV Globo)

O Palmeiras eliminou o Flamengo na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Na manhã deste domingo, 17/8, na Arena Barueri, venceu o confronto por 3 a 0. Foram dois golaços, um em cada tempo. Tainá Maranhão abriu o placar em grande lance individual. No segundo tempo, Brena fez um gol do meio de campo, aproveitando que a goleira Vivi estava adiantada. Enfim,nos acréscimos Amanda Gutierres fechou o placar. Como na ida, no Rio, o Flamengo havia vencido por 3 a 2, este triunfo por três gols de diferença colocou o Palmeiras na próxima fase e eliminou as rubro-negras.

A vitória justa colocou o Palmeiras na semifinal contra o Cruzeiro, a melhor equipe da fase de grupos. As cruzeirenses eliminaram o Bragantino também neste domingo. Na outra semifinal, o Corinthians, atual campeão, enfrentará o São Paulo.

Como o Palmeiras eliminou o Flamengo

O Palmeiras foi bem superior no primeiro tempo. Como jogava pelo empate, o Flamengo começou fechado. Mas, aos 15 minutos, Tainá Maranhão invadiu pela esquerda desde a intermediária, cortou a marcação e chutou cruzado para fazer um gol sensacional, abrindo o placar. A goleira Vivi evitou que o Palmeiras ampliasse, com boas defesas. No ataque, o Flamengo teve apenas um lance de perigo aos 39 minutos, quando Cristiane encontrou Juliana Ferreira. Mas ela concluiu para fora, na saída da goleira Tapia.

No segundo tempo, Amanda Gutierrez chutou para Vivi fazer grande defesa — a bola ainda bateu na trave. Mas, aos seis minutos, Brena viu Vivi adiantada e mandou de quase o meio de campo: 2 a 0. Com esse resultado, o Palmeiras abria vantagem suficiente para se classificar sem precisar da decisão por pênaltis. A partir daí, foi a vez do Flamengo tentar o ataque, cedendo espaços para contra-ataques e deixando o jogo mais aberto.

Contudo, nos acréscimos, aos 49, a artilheira Amanda Gutierres, de cabeça, escorou cruzamento de Greicy e marcou o terceiro gol — seu 16º tento em 17 jogos na competição.

Quartas de final do Brasileiro feminino

Sexta-feira (16/8)

Corinthians 2×0 Bahia (ida Corinthians 2×1)

SãoPaulo 1×1 Ferroviária ( ida, 0 a 0); (nos pênaltis, Sãoo Paulo 4 a 2)

Sábado (17/8)

Palmeiras 3×0 Flamengo (ida, Flamengo 3×2)

Cruzeiro 2×0 Bragantino ( ida 0 a 0)

