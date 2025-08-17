Grêmio acerta volta de Arthur após sete anos

O Grêmio acertou o retorno de Arthur. Campeão da Libertadores em 2017, o volante está de saída da Juventus, da Itália, e aceitou voltar para o Tricolor. Portanto, ele deve desembarcar em Porto Alegre na próxima quarta-feira (20) para assinar contrato. O vínculo deve ser de um ano e meio, de acordo com o canal “Caju Tricolor”.

Fora dos planos do clube italiano, o volante vai rescindir o contrato para assinar com o Grêmio. Arthur tem contrato com a Juventus até junho de 2026. Dessa forma, ele ficará livre no mercado para acertar com o clube gaúcho. A assinatura do contrato, aliás, pode acontecer ainda na Itália, já que dirigentes devem viajar.

Arthur viu a possibilidade de retornar para o Brasil como uma forma de recuperar o protagonismo e o bom futebol. Além disso, ele também ficará mais perto do radar de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Afinal, ele teve poucas oportunidades nas últimas temporadas. Em 2024/25, atuou emprestado pelo Girona, da Espanha, e disputou apenas 15 jogos.

Revelado pelo Grêmio, Arthur se tornou a maior venda da história do clube em 2018. Na época, o Barcelona o comprou por 33 milhões de euros. Contudo, ele não conseguiu se firmar. Em 2020, foi negociado com a Juventus, da Itália, onde perdeu espaço ao longo dos anos. Ao todo, foram 63 jogos. Ele ainda teve passagens por empréstimo pelo Liverpool, da Inglaterra, Fiorentina, da Itália, além do Girona.

