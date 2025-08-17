Cruzeiro avança em negociação por Sinisterra, do Bournemouth

O Cruzeiro avançou na negociação com o atacante Sinisterra. Afinal, a Raposa chegou a um acerto com o jogador e com o Bournemouth, da Inglaterra, pela contratação, e aguarda o atleta resolver uma burocracia para anunciar a contratação. O clube mineiro aguarda o colombiano nesta semana, em Belo Horizonte.

O anúncio deve ocorrer após Sinisterra resolver a saída de Bournemouth, cidade no litoral sul da Inglaterra. Sem espaço no clube inglês, o atacante colombiano participou da pré-temporada normalmente, mas não atuou nos amistosos e também ficou fora da derrota para o Liverpool por 4 a 2, na estreia no Campeonato Inglês.

Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi emprestado ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência.

Na última temporada, Sinisterra disputou apenas 14 jogos pelo Bournemouth. Ao todo, soma 37 jogos, três gols e uma assistência pelo clube — bem abaixo da expectativa e do desempenho por outros clubes em outras temporadas. Apesar da desconfiança sobre a condição física, o Cruzeiro está confiante que o colombiano, de 26 anos, está em condições de jogo.

