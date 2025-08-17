Gabigol revela desejo de continuar no futebol após aposentadoria

Gabigol ainda está longe de pendurar as chuteiras, mas já tem planos para quando se aposentar. Em entrevista à TV Globo, neste domingo (17), o atacante do Cruzeiro revelou seus planos para quando encerrar a carreira. Dessa forma, o jogador contou que deseja investir no desenvolvimento do futebol feminino e citou a boa relação com as atletas durante as passagens por Santos, Flamengo e Cruzeiro.

“Desde o Santos, eu sempre acompanhei, sempre estive muito perto das meninas lá no Santos. No Flamengo também foi assim. E, agora, não seria diferente. Converso com muitas delas. A gente troca bastante ideia. Todo mundo sabe que eu tenho vontade de trabalhar no futebol feminino, para começar. Mas, não sei né?! Está muito cedo ainda, tenho 28 anos, mas realmente eu gosto bastante”, disse.

Gabigol, de 28 anos, ainda tem muita lenha para queimar na carreira. Afinal, ainda é novo para o esporte. Principal contratação do Cruzeiro em 2025, o atacante soma 11 gols e quatro assistências em 30 jogos — média de uma participação em gol a cada duas partidas. Contudo, apesar de consagrado no futebol, tem ocupado o banco de reservas.

Desde que chegou ao Cruzeiro, Gabigol tem se aproximado do time feminino, assim como fez no Santos e Flamengo. O atacante, aliás, esteve presente na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, que assegurou as Cabulosas na final do Brasileirão Feminino pela primeira vez em sua história.

