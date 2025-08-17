Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto na parte de cima da tabela, Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 20ª rodada do Brasileirão. Sensação do campeonato, o Leão Caipira busca entrar no G6. Contudo, terá que encarar a Raposa, vice-líder da competição e o segundo melhor visitante.

Mirassol e Cruzeiro se enfrentaram apenas uma vez na história. No primeiro turno do Brasileirão deste ano, a Raposa venceu por 2 a 1, no Mineirão. Na ocasião, Dudu e Gabigol marcaram os gols da vitória, enquanto Lucas Ramon descontou para o time paulista. Atualmente, Dudu trocou o time celeste pelo Atlético, enquanto o ex-Flamengo se tornou reserva.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

Como chega o Mirassol

Forte dentro de casa, o Mirassol quer fazer mais uma vítima e sonha com uma vaga no G6. Contudo, terá pela frente o segundo melhor visitante do Brasileirão, que pontuou em sete dos nove jogos disputados fora de casa. Apesar disso, o Leão Caipira tem sido um adversário indigesto para os times tradicionais e, mesmo quando não vence, costuma dar trabalho.

Para o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Rafael Guanaes só terá um desfalque: o zagueiro João Victor, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. A tendência é que Gabriel Knesowitsch e Jemmes formem a dupla de zaga. Assim, o treinador terá praticamente força máxima para o confronto contra o vice-líder.

Como chega o Cruzeiro

Após sofrer duas derrotas nos últimos três jogos, o Cruzeiro viu o Flamengo disparar na liderança. Portanto, a Raposa precisa vencer para se manter na cola do líder. Além da diferença na pontuação, o time mineiro ainda tem uma desvantagem de sete gols de saldo. Mas a missão não é simples, afinal, o Mirassol é um dos melhores mandantes com cinco vitórias em oito jogos.

Para o jogo contra o Mirassol, o técnico Leonardo Jardim vai precisar fazer mudanças. Afinal, três jogadores estão suspensos: o lateral-esquerdo Kaiki Bruno, o volante Lucas Romero e o meia Christian. Além disso, o treinador português ainda tem uma dúvida na lateral direita, já que Fagner segue fora por causa de uma fratura na fíbula da perna direita e William sentiu um desconforto no quadril.

MIRASSOL X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 18/08/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

CRUZEIRO: Cássio; William (Marquinhos), Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

