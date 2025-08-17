Igor Rabello é homenageado em seu adeus ao Atlético e se emociona

O zagueiro Igor Rabello se despediu da torcida do Atlético antes do no jogo em que o Galo recebeu o Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. O defensor, que acertou sua ida para o Fluminense, foi a campo e se emocionou com os aplausos da torcida atleticana, que tem grande carinho por ele. Rabello ganhou uma camisa com o número 204 — total de partidas pelo clube.Enfim, acompanhou um vídeo que ilustrava seu profissionalismo, sempre ajudando a equipe, mesmo passando boa parte do tempo como reserva.

“Cheguei aqui ainda menino, amadurecendo, principalmente como pessoa e homem. Mas foi aqui que eu me tornei um ser humano digno de maturidade, virando marido, pai. São ciclos na vida que temos que entender. Mas todo ciclo se encerra. Assim, temos que seguir em frente, tem que seguir firme” disse Igor em vídeo divulgado pelo clube.

“Agora se inicia um novo ciclo na minha vida e eu sou muito grato aqui, a todos que sempre me apoiaram. Eu tenho algo que vou levar para o resto da vida, que é o respeito e o carinho de todos, como ser humano e pessoa. É algo que ninguém pode mudar.”, disse Igor Rabello, que era o jogador do elenco de 2025 que há mais tempo estava no Atletico.

Igor Rabello começou sua carreira no Botafogo, em 2016, onde ficou até 2018, quando seguiu para o Galo. No clube mineiro, conquistou nove títulos: seis Campeonatos Mineiros, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil.

