Atlético Nacional, antes do São Paulo, empata jogo de gols bizarros

Assim como fez o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Nacional também poupou jogadores em compromisso do Campeonato Colombiano, no último sábado (16). A saber, o confronto em questão foi ditante do Fortaleza CEIF, em Medellín.

Curiosamente, o oponente da equipe brasileira,nas oitavas de final da Libertadores, também empatou seu compromisso com o placar de 2 a 2. Entretanto, esse não foi o único ponto de curiosidade da partida que ocorreu no Estádio Atanasio Girardot.

Enquanto o goleiro Young, em sua estreia no profissional, quase se tornou o vilão do empate em 2 a 2, contra o Sport, o mesmo poderia ter acontecido em dose dupla no confronto do Verdolaga. Isso porque as duas equipes cometeram falhas grosseiras na saída de bola que resultaram nos dois primeiros tentos do confronto.

Com 20 minutos de jogo, o zagueiro Harold Balanta recuou a pelota para o arqueiro Jordan Garcia. Porém, sem reparar que o mesmo estava no outro extremo da meta, fazendo a bola ir contra o próprio gol de maneira um tanto quanto bizarra.

Já aos 35, foi a vez da zaga do Atlético Nacional “retribuir” quando Simon García acelerou o passe e colocou nos pés de Emilio Aristizábal. O jogador que é filho de Victor Hugo Aristizábal (conhecido no Brasil pelas passagens por São Paulo e Cruzeiro) esbanjou categoria e tocou por cobertura, sem chances para o arqueiro Harlen Castillo.

