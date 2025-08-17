Bangu bate São Gonçalo e é campeão da Série A2 do Carioca

O Bangu está de volta à elite do Carioca. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Alvirrubro voltou a superar o São Gonçalo, desta vez por 2 a 1, neste domingo (17), no Luso Brasileiro, e conquistou a Série A2 do Estadual. Dessa forma, garantiu o acesso para a primeira divisão de 2026, poucos meses após ser rebaixado para a segundona.

Com uma grande atuação no primeiro tempo, o Bangu construiu a vantagem e resolveu a partida. Logo aos oito minutos, Mauro Silva, de cabeça, fez 1 a 0. Depois, Patryck Magalhães, conhecido como PK, ampliou aos 33. Dessa forma, abriu 3 a 0 no agregado e encaminhou o título da Série A2.

O clima já era de festa, mas o São Gonçalo ameaçou uma reação e descontou aos 40 minutos, com Marcelinho. Contudo, o time campeão da Taça Santos Dumont não escondeu a frustração. Assim, deixou muitos espaços. O Bangu, no entanto, perdeu três grandes chances em contra-ataque e perdeu a oportunidade de aumentar a vantagem.

Na etapa final, a situação do São Gonçalo piorou após as expulsões de Athyla, aos 23 minutos, e de Edmário, aos 41. Com dois a menos, o time da região metropolitana do Rio de Janeiro não teve forças para reagir. Assim, o Bangu esperou o apito final para soltar o grito de “é campeão” e retornar para a elite do Carioca.

Carioca terá os mesmos participantes de 2025

Com o título do Bangu na Série A2, a elite do Carioca em 2026 terá os mesmos participantes deste ano. Dessa forma, o Alvirrubro se junta a Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda.

Em 2026, o Carioca terá um novo formato. Afinal, o estadual terá 10 datas, além de final em jogo único. Serão dois grupos com seis equipes, com os quatro melhores de cada um avançando às quartas de final, em jogo único. Já as semifinais serão em ida e volta.

Os quatro perdedores das quartas de final vão disputar o título da Taça Rio. Já o clube com pior campanha na fase de grupos disputará a Série A2 no mesmo ano, enquanto o segundo pior aguardará o vice-campeão da Série A2 para disputar uma vaga na primeira divisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.