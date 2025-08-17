PSG começa o sonho do penta do Francês com vitória

O PSG começou a sua campanha no Campeonato Francês com vitória. Neste domingo, 17/8, fora de casa, venceu o Nantes por 1 a 0, no Estádio La Beaujoire. O gol foi de Vitinha, no segundo tempo. Apesar do placar apertado, o PSG dominou totalmente. Afinal, teve 71% de posse de bola e 18 finalizações contra quatro— qiatro no alvo e nenhuma do Nantes. Um massacre, embora com um placar magérrimo.

Assim, o PSG vomeça muito bem a sua campanha rumo ao quinto titulo consegcutivo e 14ºna história. O Nantes é um dos maiores campeçoes, com oito títulos. Mas o último em 2000/01 e nada indicando que terá alguma chance nesta comeptição.

Como foi a vitória do PSG

O PSG entrou com um time bem alternativo, com nove reservas. Apenas Vitinha e Fabián Ruiz, do time principal, começaram como titulares. Porém, mesmo com reservas, o PSG é muito mais qualificado e, por isso, teve domínio territorial, com 75% de posse de bola e 9 a 1 em finalizações. A melhor oportunidade foi de Gonçalo Ramos, em uma bola quase no ângulo que acertou a trave do goleiro franco-português Anthony Lopes.

No segundo tempo, o treinador Luis Enrique foi colocando seus titulares: Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes. A pressão aumentou, o time rodou a área, mas efetivamente não acertava o alvo. Isso até os 21 minutos. Após pressão com quase todo o time dentro da intermediária do Nantes, Vitinha recebeu e chutou de fora da área. A bola bateu na defesa e matou Anthony. Enfim, o PSG abriu o placar.

O PSG chegou a ampliar com Gonçalo Ramos, mas o atacante português estava alguns centímetros impedido. No fim, Barcola, sozinho, deslocou o goleiro e mandou para fora. Mesmo assim, o domínio do PSG foi incontestável, e a vitória, embora magra, foi justíssima.

1ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (15/8)

Rennes 1×0 Olympique

Sábado (16/8)

Lens 0x1 Lyon

Monaco 3×1 Le Havre

Nice 0x1 Toulouse

Domingo (17/8)

Brest 3×3 Lille

Auxerre 1×0 Lorient

Angers 1×0 Paris FC

Metz 0x1 Strasbourg

Nantes 0x1 PSG

