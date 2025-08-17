Em jogo com virada e expulsões, Grêmio supera o Atlético, na Arena MRV

O Grêmio foi até a Arena MRV neste domingo (17) e, mesmo saindo atrás no marcador, partiu para cima do Atlético. Logo depois, empatou o jogo e, na sequência, virou a partida fora de casa, começando o returno do Brasileirão com vitória. No início, Gustavo Scarpa acertou um golaço de falta e colocou o Galo na frente. Pouco depois, Edenilson com direito à lei do ex, deixou tudo igual ainda antes do intervalo. Já no segundo tempo, Balbuena colocou os visitantes na frente e, nos acréscimos, Aravena sacramentou o triunfo ao marcar o terceiro: 3 a 1. É a primeira derrota dos mineiros em seus domínios no Brasileirão atual.

Além disso, o duelo contou com expulsões. Primeiro, Carlos Vinícius recebeu o segundo amarelo ao agredir Iván Román e deixou o Grêmio com um a menos. Em seguida, Cuello levou vermelho direto pelos donos da casa. Por fim, nos acréscimos, Junior Alonso e Dodi trocaram empurrões e também saíram de campo mais cedo. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 21 pontos e se afasta do Z4. Enquanto isso, o Atlético permaneceu com 25 pontos está na metade de baixo da tabela. posição.

Golaço de Scarpa, Atlético na frente

Primeiro tempo movimentado na Arena MRV. Como ambas as equipes brigam na parte de baixo da tabela, protagonizaram um confronto com inúmeras chances de gol. Logo depois, em cobrança de falta de longa distância, Gustavo Scarpa acertou um chutaço e fez 1 a 0 para o Atlético-MG. Ainda assim, o Grêmio, mais pressionado, empatou menos de dez minutos depois com Edenilson, de cabeça. Com passagem discreta pelo Galo, o volante marcou e aplicou a famosa lei do ex. No entanto, os gaúchos perderam Villasanti por lesão, e, por isso, Dodi entrou em seu lugar.

Virada do Grêmio

No segundo tempo, o jogo teve inúmeras expulsões. Pelo lado do Grêmio, o atacante Carlos Vinícius, que já tinha amarelo, recebeu vermelho e deixou o campo. Para igualar o número de jogadores, Cuello também deixou o gramado, expulso com vermelho direto por agressão. Com a bola rolando, Balbuena brilhou e marcou o gol dos gaúchos. Mesmo com mais espaço para os dois lados, a partida teve poucas oportunidades e ficou truncada. O Grêmio recuou, enquanto o Atlético, derrotado em casa, partiu para o ataque, mas esbarrou em um dia ruim do meio-campo e do setor ofensivo. No entanto, ainda deu tempo para Aravena fechar o marcador e silenciar a Arena MRV.

ATLÉTICO 1 X 3 GRÊMIO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 16/08/2025

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 34.774

Gols: Scarpa,37’/1ºT (1-0); Edenilson, 43’/1ºT (1-1); Balbuena, 12’/2ºT (1-2); Aravena, 45’/2ºT (1-3);

ATLÉTICO: Everson, Natanael (Biel, 22/2ºT) Iván Román (Júnior Santos , 37‘/2ºT), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes, 37‘/2ºT) Scarpa, Reinier (Rony, 12‘/2ºT) Hulk e Cuello. Técnico: Cuca

GRÊMIO: Tiago Volpi, Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuellar (Alex Santana, 27‘/2ºT) Villasanti (Dodi, 43‘/1ºT), Edenilson, Alysson (Riquelme, 27‘/2ºT) Carlos Vinicius e Cristian Olivera (André, 38‘/2ºT) Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Reinier, Júnior Santos, Hulk (ATL); Carlos Vinicius, André (GRE)

Cartões vermelhos: Carlos Vinicius (GRE, 19’/2ºT). Cuello (ATL, 31’/2ºT). Júnior Alonso (ATL, 49’/2ºT), Dodi (GRE, 49’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.