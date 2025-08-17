Vasco impõe a Neymar a maior goleada sofrida em toda a sua carreira

A goleada sofrida pelo Santos neste domingo (17) teve um enorme peso histórico. O placar de 6 a 0, imposto pelo Vasco no Morumbis, marcou negativamente a carreira de Neymar, que saiu aos prantos do jogo. O resultado, aliás, se tornou o maior revés sofrido pelo craque. Em toda a sua vitoriosa trajetória, ele nunca havia perdido uma partida por seis gols de diferença.

O jogo no Morumbis, de fato, estabeleceu uma nova e indesejada marca para o jogador. A derrota por 6 a 0 para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, agora lidera essa lista. O placar elástico e totalmente inesperado surpreendeu o mundo do futebol. A goleada, assim, superou outras duas derrotas que eram marcantes na carreira do craque.

Antes deste domingo, as piores derrotas da carreira de Neymar haviam sido por 4 a 0. A primeira delas ocorreu no ano de 2011, ainda com a camisa do Santos. Naquela ocasião, o time perdeu para o Barcelona na grande final do Mundial de Clubes. Anos depois, em 2017, já pelo Barça, ele sofreu o mesmo placar adverso contra o PSG.

A tarde no Morumbis, contudo, teve outra importante marca histórica registrada. O placar de 6 a 0 também foi a maior goleada de toda a história do confronto. O Vasco, portanto, impôs um duplo recorde negativo para o seu rival paulista. O resultado, enfim, ficará para sempre marcado na história dos dois clubes e, principalmente, de Neymar.