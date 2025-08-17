Neymar detona tudo após goleada do Santos: ‘Uma m…’

O atacante Neymar fez um desabafo muito forte e sincero neste domingo (17). A fala do craque ocorreu logo após a goleada histórica de 6 a 0 sofrida pelo Santos para o Vasco. A derrota, aliás, foi a maior de toda a carreira do jogador. Visivelmente abalado, ele classificou a atuação como “uma vergonha”. O camisa 10, então, mandou um recado bastante duro para todo o elenco santista.

O jogador, de fato, não conseguiu esconder a sua enorme frustração após o jogo. Ele deixou o gramado do Morumbis chorando muito e precisou ser consolado. Sobre o seu sentimento, Neymar foi bastante sincero com a imprensa.

Neymar solta o verbo

“Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas”, disse.

Em seu pronunciamento, o craque usou palavras duras para definir a atuação. Ele, inclusive, deu total razão aos protestos da torcida presente no estádio:

“A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos (…) xingar e ofender hoje está no direito. Resumindo tudo: foi uma merda. Hoje foi uma merda, essa é a realidade”, completou o ídolo do Santos.

O recado do camisa 10, contudo, foi direcionado principalmente aos seus companheiros. Ele pediu uma profunda reflexão de todo o grupo sobre a postura em campo.

“É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro”, cobrou. “Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem reapresentar na quarta-feira”, finalizou.

A goleada histórica, por fim, teve consequências imediatas e drásticas. O técnico Cleber Xavier foi demitido logo após a partida, ainda no vestiário. O Santos, que ocupa a 15ª posição, agora vive uma crise profunda e sem precedentes. A dura fala de seu principal jogador, portanto, reflete o péssimo momento vivido pelo clube.

