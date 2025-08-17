Tolói faz primeiro treino depois de voltar ao São Paulo

Sem tempo para descanso, o elenco do São Paulo já se reapresentou na manhã deste domingo (17) no CT da Barra Funda. Depois do empate contra o Sport, o time retornou de madrugada do Recife e os jogadores começaram os trabalhos com foco no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, na próxima terça-feira (19).

A grande novidade da atividade foi a presença do zagueiro Rafael Tolói. O defensor, apresentado como reforço na última semana, realizou seu primeiro treino no seu retorno ao Tricolor. O ítalo-brasileiro trabalhou junto com os jogadores que ficaram no banco de reservas ou tiveram baixa minutagem na Ilha do Retiro. Os titulares realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT.

Apesar de participar do treino, Tolói não é opção para a partida contra o Atlético Nacional. O zagueiro chegou ao clube após o prazo para inscrição de novos jogadores na Libertadores e só poderá atuar na competição se o São Paulo avançar de fase. A expectativa é que o defensor já fique à disposição de Crespo na partida contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (24).

O São Paulo volta aos trabalhos nesta segunda-feira (18), quando Hernán Crespo deve definir o time que encara os colombianos. Depois do empate sem gols na ida, o Tricolor precisa de uma vitória simples para se classificar. Caso aconteça um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

