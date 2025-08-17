Mano Menezes vibra com empenho do Grêmio em virada na Arena MRV

O Grêmio, sob o comando de Mano Menezes, visitou a Arena MRV neste domingo (17/8) e virou para cima do Atlético, vencendo por 3 a 1. O resultado alivia a pressão da zona de rebaixamento, já que o time gaúcho chegou aos 23 pontos e assumiu a 13ª colocação. Após o apito final, Mano concedeu entrevista coletiva e comemorou o triunfo.

“É óbvio que a vitória é importantíssima. Ela seria comemorada mesmo se fosse só a vitória, sem uma atuação mais consistente. Mas o que nos deixa esperançosos para frente é o comportamento que a equipe teve”, destacou Mano.

Treinador lembra das críticas após derrota

No jogo anterior, na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Sport, o que ampliou a pressão por melhores resultados. Mano chegou a afirmar que deixaria o clube se os resultados não aparecessem. Agora, ele garante sentir a confiança dos jogadores e da comissão técnica.

Mano elogia jogadores do Grêmio

“Temos que elogiar muito os nossos jogadores porque, numa semana em que o técnico foi tão metralhado, todos foram metralhados, a direção foi metralhada, os jogadores acreditaram em nós. Não acreditaram nas conversas de fora, que nunca vão resolver os nossos problemas. Somos nós que vamos resolver”, afirmou o treinador.

“A gente precisa evoluir como equipe, como trabalho. E isso se faz vencendo jogos. Podemos fazer tudo bem, mas, se o resultado não vem, não damos passos para frente. Então o jogo de hoje traz essa coisa boa: ver, de novo, algo que fizemos bem e que nos orgulhamos. Provavelmente, o torcedor — a quem dedico essa vitória — é a parte mais importante do nosso trabalho. Não existe trabalho sem a alma do torcedor. São eles que vão ao estádio, levam seus filhos e torcem”, concluiu Mano Menezes.

