Flamengo não toma conhecimento dos reservas do Internacional: surra no Beira-Rio

Neste domingo, 17/8, o Internacional recebeu o Flamengo no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Foi o segundo duelo seguido entre as equipes. Diferentemente do jogo passado, pela ida da Libertadores (Fla 1 a 0), o Colorado entrou com reservas — tudo para descansar seus astros para a partida de volta da Liberta, na próxima quarta-feira. Já o Mengo foi com força máxima. No fim, triunfo tranquilo dos cariocas: 3 a 1, gols de Pedro (dois) e Plata. Nos acréscimos, Borré descontou.
O Flamengo, com 43 pontos, mantém a liderança da Série A do Brasileirão. O Internacional, parado nos 24 pontos, é apenas o 12º colocado. Na quarta-feira, tem mais clássico entre as equipes, de novo no Beira-Rio.
Pedro põe o Flamengo na frente
Com um time fortíssimo e encarando os reservas de um Colorado que, mesmo com os titulares, é inferior tecnicamente, o Flamengo sobrou no primeiro tempo. Logo mostrou as suas credenciais e marcou o primeiro gol aos seis minutos. Uma bela troca rápida de passes: Arrascaeta cruzou, Varela ajeitou e Pedro marcou.
O Colorado até tentou fazer alguma coisa no ataque, mas o Fla era muito superior e letal. Assim que roubou uma bola, Samuel Lino puxou o contra-ataque, tocou para Arrascaeta e este para Pedro: 2 a 0. Isso com apenas 11 minutos de jogo. O Flamengo deitava e rolava, mas tratou de cadenciar mais o jogo, já que o Colorado estava nocauteado. Mas se estava em ritmo de treino, ainda levando perigo. Varela perdeu boa chance, e Léo Pereira, num belo voleio, mandou na trave.
O Internacional apenas assustou no finzinho da etapa. Primeiramente, Vitinho cobrou escanteio e Clayton Sampaio, livre, pegou mal. Depois, Gustavo Prado tocou para Alan Benítez, que apareceu livre e chutou. Porém, Rossi fechou o ângulo e salvou o gol.
Plata amplia
No segundo tempo, o Flamengo manteve sua característica de tocar a bola e fazer o tempo passar. O Colorado chegou a conseguir chances claras — na principal, Gustavo Prado chutou para grande defesa de Rossi, aos oito minutos. Contudo, Filipe Luís tratou de colocar Plata em campo no lugar do cansado Pedro, e pouco depois de entrar, o equatoriano fez o terceiro gol. Um erro de passe do Colorado foi fatal: Arrascaeta ficou com a bola, lançou para Plata, e o atacante bateu rasteiro para fazer 3 a 0. Muito fácil.
Nos dez minutos finais, o Internacional buscou o gol de honra. Quase marcou com Borré, mas Rossi salvou. Depois, com Alan Rodríguez, acertou a trave. E, nos acréscimos, Borré escorou cruzamento e Bernabéi e enfim a bola do Internacional entrou. Fim de papo.
INTERNACIONAL 1X3 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data: 17/08/2025
Local: Beira-Rio, Port o Alegre (RS)
Gols: Pedro, 6’/1º (0-1); Pedro, 11’/1ºT (0-2);Plata, 16’/2ºT (0-3); Borré, 46’/2ºT (1-3)
INTERNACIONAL: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre (Bernabéi, 18’2ºT); Richard (Thiago Maia, 29’/2ºT), Bruno Henrique (Alan Rodr´pigues, 18’/2ºT), Gustavo Prado e Vitinho (Wesley, 28’/2ºT); Enner Valencia (Ricardo Mathias, 18’/2ºT) e Borré. Técnico: Roger Machado
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo, 21’/2ºT), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Carrascal, 21’/2ºT), Saul e Arrascaeta (De la Cruz; Luiz Araújo, Samuel Lino (Wallace Yan, 29’/2ºT) e Pedro (Plata, 12’/2ºT). Técnico: Filipe Luís
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Franciel dos Santos Martins (SC).
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Vitinho, Enner Valencia (INT)
