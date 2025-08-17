David volta a marcar pelo Vasco após 364 dias e comemora

O atacante David lavou a alma neste domingo (17/8). Afinal, foi preponderante na goleada do Vasco por 6 a 0 contra o Santos, em pleno Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Autor de um dos gols do Cruz-Maltino, ele voltou a marcar após 364 dias. Ao apito final, o ponta comemorou não só o seu tento, mas também a atuação do time.

Em setembro de 2024, David rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão (empate por 2 a 2). Ele só voltaria a atuar em julho deste ano, jogando por sete minutos na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão.

“Muito feliz em voltar a marcar, né? Lógico, a confiança aumenta, mas o mais importante é o jeito que o time entrou em campo, concentrado, principalmente, no segundo tempo. Eu creio que eles baixaram um pouco o ritmo, a concentração, no segundo tempo, não sei. Mas nós pudemos manter esse volume alto de jogo. Aproveitamos as oportunidades e saímos com uma bela vitória daqui”, disse David à equipe da Vasco TV na saída de campo.

Último gol pelo Vasco fora em agosto passado

Seu último gol fora em 18/8/24, em empate por 2 a 2 com o Criciúma. Depois, passou quatro jogos em branco antes de se lesionar na quinta partida contra o Cruzeiro. Depois que voltou, realizou contra o Santos seu décimo jogo, marcando pela primeira vez desde o duelo contra o Criciúma. Ele só havia participado de um gol desde então.

Foi ao dar assistência para Rayan no empate por 1 a 1 contra o Inter, dia 27 de julho, no Beira-Rio. Contra o Santos, não só marcou como deu duas assistências, mesmo após um primeiro tempo abaixo das expectativas.

