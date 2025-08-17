Saul destaca confiança para o confronto da Libertadores após vitória do Flamengo

O Flamengo venceu o Internacional, mais uma vez, nesta semana. Em meio aos confrontos decisivos pelas oitavas de final da Libertadores, o Rubro-Negro conseguiu o triunfo em pleno Beira-Rio, por 3 a 1, na noite deste domingo (17) e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro.

O novo resultado positivo contra o Colorado traz confiança ao time flamenguista para decidir a vaga na competição continental. Essa é a análise do meia Saul. O jogador acredita que a vitória em Porto Alegre ressalta a solidez e o equilíbrio da equipe rubro-negra, que é primordial neste momento da temporada.

“Sim, dá confiança, já já teremos outra partida contra eles. Nós temos sido uma equipe sólida, uma equipe equilibrada. Bem verdade que, na partida da Libertadores, o segundo tempo nos custou um pouco. Temos que mostrar nesta segunda parte que conseguimos manter o ritmo, manter o jogo, e temos que seguir assim. Estamos bem, a equipe que entra é forte, é um time muito equilibrado. É muito bom isso, porque é um momento que vai exigir mais e acreditamos em todos”, destacou.

Jogo inteiro em campo pelo Flamengo

Contra o Inter, Saul atuou por 90 minutos desde sua chegada ao Flamengo. O espanhol disse que se sentiu bem ao longo da partida, muito por conta de como os companheiros se comportaram no jogo. Além disso, o meia lamentou o gol sofrido na reta final de jogo, mas enalteceu a atuação da equipe.

“Me senti bem. Obviamente faltam algumas coisas, falta ritmo, pouco a pouco creio que vou ganhar confiança. Os jogadores giraram e puderam e foram mais adiante. Com confiança, pude manter a bola e ficar mais tranquilo. Saio daqui contente, uma pena o último gol, queríamos não ser vazados depois de uma grande partida”, pontuou.

