Filipe Luís se defende de críticas após vitória do Flamengo

O técnico Filipe Luís se defendeu de críticas após a bela vitória (3 a 1) do Flamengo contra o Inter, neste domingo (17/8), em pleno Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão – a abertura do returno. Além de explicar a ausência de Viña, ele elogiou a atuação de sua equipe, demonstrando incômodo com certas reclamações. Sobre o uruguaio, Filipinho explicou que sua ausência se deu por opção técnica, já que há forte “concorrência” no setor.

“Simples. Concorrência. Temos um lateral que é titular da seleção brasileira, que é o Alex Sandro, e temos o Ayrton (Lucas) que foi o nosso melhor jogador do mundial de clubes. Deixar o Viña de fora é muito complicado, porque os três estão bem”, explicou.

Posteriormente, o treinador rasgou elogios à equipe do Inter e defendeu a atuação rubro-negra. Afinal, para ele, o Flamengo demonstrou um modelo “firme” de jogo.

“São grandes jogadores, uma grande equipe, o ataque é muito perigoso. Borré joguei com ele, sei a qualidade que ele tem, o Valencia, um cara que já fez gol na gente, o Vitinho, muito imponente no um contra um, mas o que eu percebo é que dá para ver o modelo do jogo muito firme, independente de quem jogue. Sempre existem ajustes, cada jogo é uma história diferente. Mas se você vê o modelo do Flamengo é sempre o mesmo, independente do adversário. Pressionar, propor jogo, finalizar ao máximo no gol do adversário”, afirmou.

Técnico do Flamengo se defende de críticas

Filipe, então, se defendeu de algumas críticas que vêm sofrendo. Ele lamentou que algumas pessoas “reclamam” dos gols de bola parada Flamengo, algo que, segundo ele, não é o único jeito que o time chega à meta adversária.

“Eu estava falando com meu auxiliar hoje. Você tem uma pessoa saudável, você olha para ele todo dia e diz ‘você está doente’ e se todo mundo fala que está doente, no final ela vai achar que ela está doente. É um pouco do que acontece com a gente. Somos líderes, ganhamos os jogos, mas sempre tem algo que apontam para a gente e diz ‘não está fazendo gol de bola rolando, só de escanteio…’ sempre tem alguma coisa que querem dizer que estamos doentes, mas o grupo está bem”, indagou.

