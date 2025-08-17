Davide Ancelotti afirma que não prioriza competições no Botafogo e comenta sobre lesões

O Botafogo tropeçou mais uma vez dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (17), o Alvinegro perdeu para o Palmeiras pelo placar mínimo dentro de casa e ainda não venceu no Nilton Santos após a disputa do Mundial de Clubes.

O resultado poderia ter sido diferente, se a equipe tivesse aproveitado as chances criadas. O treinador Davide Ancelotti apontou que a falta de efetividade prejudicou o Alvinegro em meio ao bom desempenho nos minutos iniciais. O italiano apontou que seu time teve muita dificuldade após o gol sofrido por conta da dificuldade imposta pelo Palmeiras.

“Na primeira etapa, jogamos muito bem, estivemos muito bem nos primeiros 20 minutos. Tivemos duas ocasiões claras para ter um placar melhor. Depois, o Palmeiras marcou um gol, os grandes times são assim. Mesmo em dificuldade, eles têm uma situação de gol e fazem o gol. Depois, o time tentou até o final com pouca organização, mas com vontade. E não conseguimos o bom resultado. Mas fico contente com o primeiro tempo do time”, apontou.

Prioridade de competições

Apesar de ter entrado com um time modificado, o treinador negou que a possibilidade de priorizar uma competição. Ancelotti afirmou que só irá poupar jogadores caso tenha confiança no elenco, como aconteceu no duelo contra o Palmeiras.

“Não temos que desistir nunca. Cada jogo, a gente joga para ganhar. Temos que tratar de ficar o mais alto possível na tabela no fim da temporada. Não podemos desistir em nenhuma competição, sobretudo no Brasileiro. Claro que o Flamengo fica longe, mas temos que seguir competindo cada jogo do campeonato. Não vou poupar jogadores pensando que uma competição é mais importante do que a outra. Vou poupar se acredito que tenho um elenco capaz de enfrentar um jogo tão importante como hoje. Eles demonstraram no primeiro tempo que têm um nível muito alto, os jogadores que não costumam jogar”, ressaltou.

Dificuldade por lesões

Além de ter que dividir o time por conta das competições, o treinador também encontra dificuldades por conta de lesões. Ancelotti apontou principalmente a defesa como um setor que está prejudicado no momento. Além disso, o técnico afirmou que teve que improvisar para finalizar a partida.

“É um momento que temos poucos zagueiros, mas é um momento. É um momento que aconteceu. Bastos está fora, Kaio também, Newton, que pode jogar de zagueiro, também, David (Ricardo) não está. Espero que passe esse momento, que vai passar, e recuperar os jogadores. Por enquanto, tenho que adaptar. Hoje, eles jogaram muito bem. Barboza jogou em condições que eram muito difíceis para ele e jogou até onde pôde. Depois, é inventar”, enfatizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.