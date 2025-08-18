Filipe Luís projeta duelo da volta entre Flamengo e Inter pela Libertadores

Após vencer a segunda partida seguida contra o Inter, o Flamengo ainda terá uma terceira diante do Colorado – esta, a mais importante de todas. Afinal, o jogo de quarta-feira (20/8), no Beira-Rio, vale vaga nas quartas de final da Libertadores. E o técnico Filipe Luís projetou tal duelo.

No último domingo (17/8), após o triunfo por 3 a 1 na casa colorada, o treinador do Fla falou sobre o confronto, mantendo mistério acerca da marcação sobre Alan Patrick. O craque do Inter foi um dos dez jogadores preservados por Roger Machado no duelo válido pelo Brasileirão.

LEIA MAIS: Filipe Luís se defende de críticas após vitória do Flamengo

“Se eu fosse fazer uma marcação individual (no Alan Patrick) eu não diria aqui. Mas é um jogador extraordinário, prazer ver ele jogar. Temos que estar atentos aqui”, afirmou.

Ele lembrou, então, que o Inter terá a necessidade de atacar se quiser avançar. Assim, elogiou o técnico Roger Machado e se atentou para os perigos que poderá enfrentar na quarta.

“O Inter tem que pressionar, eu não tenho dúvida que eles vão tentar, é um perfil do treinador, da equipe do Inter. Hoje (domingo) mesmo eles tentaram pressionar muitas vezes e até criaram jogadas de perigo. Eles não abrem mão, ganhando ou perdendo”, disse.

Técnico do Flamengo elogia Roger Machado

Perguntado sobre a estratégia do treinador colorado de poupar titulares, Filipe Luís elogiou a “convicção” de Machado. Ele afirmou que, por mais que a maioria do time adversário fosse reserva, vários desses jogadores já foram titulares do Inter.

“Na minha visão ter um calendário recheado é um privilégio porque quer dizer que você está vivo em todas as competições, mas podemos melhorar o calendário. O que eu gosto são das pessoas que têm convicção do que fazem. Hoje (domingo), o Roger tomou a decisão de poupar, com convicção e eu gosto desse tipo de pessoa. São essas pessoas, com convicção que ajudam a melhorar o futebol brasileiro. Tivemos a informação, que saiu da imprensa, de que o Roger poderia não colocar os principais jogadores, mas cinco ou seis dos jogadores que jogaram foram titulares algum momento dessa temporada”, alertou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.