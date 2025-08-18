Abatimento e consolo de Davi Lucca: o extracampo de Neymar após pior derrota da carreira

Neymar experenciou nesse domingo (17) um dos episódios mais duros e impactantes de sua trajetória esportiva. Após a goleada por 6 a 0 imposta pelo Vasco no Morumbis, o camisa 10 deixou o campo em lágrimas, mas foi consolado pelo primogênito Davi Lucca ainda no vestiário. A mensagem encaminhada pela criança sintetizou o consolo necessário diante da maior derrota de sua carreira profissional.

O choro do camisa 10 tocou diferente em Davi, que não pensou duas vezes antes de demonstrar seu apoio ao pai. Na mensagem, a criança reconhece o impacto do resultado, mas reiterou a presença familiar como alicerce para fazê-lo voltar ainda mais forte.

“Boa noite pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós. Mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, eu sempre estarei aqui para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo. Minha inspiração. Mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito”, escreveu.

Neymar protesta após partida

O camisa 10 não amenizou no tom e expressou indignação com o desempenho do time na tarde do último domingo (17), no Morumbis. Ainda abatido, o astro disse que o choro veio de um acúmulo de sentimentos.

“Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. Mas xingar e ofender hoje está no direito. Sentimento de muita vergonha, nunca tinha passado por isso na minha vida. O choro é de raiva, de tudo”, desabafou.

Por fim, cobrou reflexão do elenco. “Resumindo tudo: foi uma merda. Uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer”.

Marca negativa na carreira

A goleada para o Vasco superou todas as goleadas já vividas pelo craque em clubes ou seleções. Até então, o revés mais pesado havia ocorrido em 2017, quando o Barcelona perdeu por 4 a 0 para o PSG, na Liga dos Campeões.

Com a camisa do Santos, o principal revés ocorreu em 2011, também por 4 a 0, para o Barcelona. Contudo, ambas ficaram para trás no último domingo (17).

Bastidores do Santos

O impacto do resultado se estendeu ao comando técnico, e o Santos demitiu Cléber Xavier ainda no vestiário do estádio. O clube oficializou a decisão ainda na noite do último domingo (17), através das redes sociais.

“O Santos FC comunica a saída do técnico Cléber Xavier. O clube agradece os serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira”.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe — Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

O treinador acumulou 15 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. A diretoria já avalia nomes para o substituto. Jorge Sampaoli aparece como prioridade na lista, enquanto o nome de Juan Pablo Vojvoda não deve avançar.

Com apenas 21 pontos, o Santos ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A crise técnica e emocional vivida no clube tem exigido medidas drásticas, enquanto o astro tenta reconstruir a temporada com o apoio da família e dos torcedores mais próximos.